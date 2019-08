Alegeri parlamentare în Polonia, în 13 octombrie Polonia va organiza alegeri parlamentare in 13 octombrie, a anuntat purtatorul de cuvant al presedintelui Andrzej Duda, Marcin Kedryna, citat de dpa.



Polonezii vor fi chemati la urne sa aleaga 460 de membri ai Camerei inferioare si 100 de senatori pentru un mandat de patru ani.



Potrivit ultimelor sondaje, partidul aflat la guvernare Lege si Justitie (PiS) impreuna cu aliatii sai mai mici de dreapta pot conta pe aproximativ 42- 45% din sufragii.



Acest rezultat ii situeaza intr-o pozitie confortabila fata de principalii lor adversari - Coalitia civica- care beneficiaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

