Alegeri parlamentare in Italia: Coalitia lui Berlusconi, care include si Liga Nordului, marea favorita. O analiza El Pais arata cum a incercat presa rusa sa stimuleze extrema dreapta in lunile dinaintea scrutinului

- Simona Halep, locul 1 WTA, este gata de revenire pe teren, dupa problemele la glezna. Simona Halep va juca in saptamana viitoare la Indian Wells. Inainte de startul turneului, jucatoarea noastra s-a pregatit in Las Vegas alaturi de sarbul Novak Djokovic, fost lider ATP și deținator a 12 turnee de Grand…

- Dupa ce a fost nevoita sa se retraga inainte de semifinale de la Doha, din cauza unei accidentari, Simona Halep revine pe teren saptamana viitoare, la Indian Wells, turneu transmis IN DIRECT pe Digi Sport si pe care campioana noastra l-a castigat in 2015. La editia din acest an, Halep merge…

- Simona Halep are parte de antrenamente de lux înaintea turneului de la Indian Wells, numarul 1 mondial întâlnindu-se cu Novak Djokovic si cu Andre Agassi, antrenorul sârbului, într-un complex modern din Las Vegas.Simona Halep se pregateste întro…

- Simona Halep a vizitat sediul central al noului sau sponsor, Nike, inainte de competiția de la Indian Wells. Simona s-a aflat la Nike impreuna cu antrenorul ei, Darren Cahill, unde cei doi au petrecut mai multe ore. Cahill a postat pe contul sau de Instagram un filmuleț unde se vede…

- Simona Halep a plecat miercuri din Romania cu destinația Indian Wells, insa jucatoarea noastra a facut un ocol de 1.750 de kilometri pentru a merge la sediul gigantului american Nike de la Portland. Liderul WTA a jucat tenis de masa in sediul firmei de echipament sport cu antrenorul Darren Cahill. Cei…

- Simona Halep paseste, in premiera, pe teritoriul Statelor Unite din postura de lider mondial. Constanteanca in varsta de 26 de ani ia la tinta turneele de la Indian Wells si Miami, care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double": s-a antrenat o singura zi pe terenul de tenis in Bucuresti, stand mai mult…

- Simona Halep revine in circuitul WTA la turneul de la Indian Wells, acolo unde va debuta saptamana viitoare, din postura de favorita numarul 1 mondial. Indian Wells va fi urmat de turneul de la Miami.

- Simona Halep este pregatita sa revina in circuit dupa ce a abandonat in semifinale la Doha, din cauza unei accidentari care o chinuia inca de la Australian Open. Halep a plecat de pe Otopeni azi, pe cod portocaliu de ninsori, pentru a participa la turneul de la Indian Wells. „M-am antrenat o singura…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- Simona Halep va urca luni, din nou, pe locul 1 WTA. Iar asta nu este singura veste buna despre sportiva din Romania. Halep va reveni pe teren la Indian Wells (7-18 martie), turneu care va fi transmis IN DIRECT la Digi Sport.

- Simona Halep s-a retras de curând din semifinalele turneului de tenis de la Doha, din cauza unor probleme de sanatate, însa românca va reveni pe primul loc în clasamentul WTA, din 26 februarie.Halep, care a început sezonul în fotoliul de lider mondial,…

- Simona Halep s-a retras de la Doha inaintea semifinalei cu Garbine Muguruza, din cauza unei tendinite și anunța ca cel mai probabil va reveni la Indian Wells."Piciorul drept, talpa, accidentarea de la Melbourne o am inca si am avut-o zilnic. Am simtit dureri in fiecare meci, dar astazi a fost…

- Nu va mai exista inca un duel cu Garbine Muguruza, cel putin nu la aceasta competitie. "Sunt foarte suparata, durerea a fost insuportabila. Sper sa pot sa joc la Indian Wells", a precizat Simona Halep. Nu s-a recuperat complet dupa Australian Open "Stiu cat pot sa indur cand vine vorba despre durere,…

- Simona Halep, locul 2 WTA, inca nu a anunțat cine va fi noul sponsor tehnic, dar in ultimele zile a aparut in echipamentul celor de la Nike. Presa din SUA dezvaluie ca Nike și Simona Halep au ajuns la un acord și ca in zilele urmatoare va fi facut un anunț oficial. Tennis World USA scrie ca Halep va…

- Serena Williams, in varsta de 36 de ani, a pierdut si ultimele 2.000 de puncte pe care le mai avea, dupa ce a absentat de la Australian Open, si nu mai face parte din clasamentul mondial. In consecinta, are nevoie de wild card-uri pentru a participa la turnee. Simona Halep, detaliul care dezvaluie…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-DAVIS Click aici pentru a vedea meciul Halep-Davis Simona Halep si Lauren Davis s-au mai inttlnit o singura data in circuitul WTA, pe 6 martie 2013, cand Halep a castigat cu 6-2, 6-0 in primul tur la Indian Wells. La Australian Open 2018, Halep le-a eliminat…

- The Romanian tennis player Simona Halep, WTA World No. 1, has eased on Thursday in Melbourne into the third round of the Australian Open, first Grand Slam tournament of the year, after overwhelming the Canadian Eugenie Bouchard 6-2 6-2. Halep (26 y/o) defeated Bouchard (23 y/o, WTA No. 112)…

