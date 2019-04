Stiri pe aceeasi tema

- Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie…

- Israelienii voteaza in cele mai stranse alegeri generale din țara, care ar putea constitui o ocazie buna pentru primul ministru Benjamin Netanyahu, liderul Partidului Likud de dreapta, sa obțina un al cincilea mandat. Acesta se confrunta cu acuzațiile de corupție din partea fostului șef militar Benny…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- Sectiile de votare au fost deschise marti in Israel pentru alegerile legislative care vor decide daca prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu va continua sa ramana la putere dupa mai mult de un deceniu sau daca va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relateaza France Presse si…

- Israelienii sunt așteptați, marți, la urne pentru a-și alege parlamentarii și respectiv viitorul premier. Benjamin Netanyahu, actualul prim-ministru, incearca sa obțina un nou mandat, dar cursa este mai stransa ca niciodata. Libertatea va prezinta principalele lucruri pe care trebuie sa le știți despre…

- Generalul in retragere Benny Gantz, rivalul premierului israelian Benjamin Netanyahu in alegerile legislative de la 9 aprilie, si-a lansat marti campania electorala, atacandu-l pe seful guvernului si facandu-si publice, in sfarsit, pozitiile politice, relateaza AFP. In fata a mii de sustinatori reuniti…