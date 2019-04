Stiri pe aceeasi tema

- Alegatorii finlandezi, incercati de patru ani de austeritate, au inceput duminica sa voteze in scrutinul legislativ, pe care sondajele il dau castigat de social-democrati la mica distanta de extremistii de dreapta, transmite AFP. Birourile de vot s-au deschis la ora locala 09.00 (06.00…

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Finlanda, iar sondajele de opinie de pana acum arata ca actuala coaliție de centru-dreapta, aflata la putere, ar urma sa fie invinsa, in timp ce formațiunile de extrema dreapta caștiga teren, informeaza France 24 preluat de mediafax.Vezi și: Ce s-a intamplat,…

- Social-democratii din Finlanda, care ar putea iesi pentru prima data invingatori la alegeri in ultimii 20 de ani la scrutinul de duminica, intentioneaza sa majoreze taxele pentru a finanta sistemul generos de asistenta sociala din tara. Partidul Social-Democrat, condus de Antti Rinne, conduce în…

- Nationalistii din Partidul Finlandezilor au depasit in popularitate Partidul de Centru al premierului in exercitiu Juha Sipila pentru a ocupa locul al treilea in intentiile de vot in Finlanda, inaintea alegerilor legislative din 14 aprilie, potrivit unui sondaj ale carui rezultate au fost anuntate…

- Nationalistii din Partidul Finlandezilor au depasit in popularitate Partidul de Centru al premierului in exercitiu Juha Sipila pentru a ocupa locul al treilea in intentiile de vot in Finlanda, inaintea alegerilor legislative din 14 aprilie, potrivit unui sondaj ale carui rezultate au fost anuntate vineri…

- Primarul PSD al comunei Moara, Eduard Dziminschi, si-a exprimat public nemultumirea vizavi de modul in care au fost repartizate sumele defalcate din TVA si a atacat actuala coalitie de guvernare.Totul a plecat de la faptul ca Moara a primit de la Ministerul de Finante, prin intermediul Consiliului ...