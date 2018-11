Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, autoritatile italiene au retrimis Comisiei Europene proiectul de buget pe 2019, cu tintele privind cresterea economica si deficitul bugetar neschimbate fata de varianta respinsa de Executivul comunitar, dar au evocat "circumstante exceptionale" pentru a solicita mai multa flexibilitate…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, contrazice expertii Comisiei Europene care au revizuit in scadere estimarile referitoare la cresterea economiei Romaniei in 2018. Teodorovici spune ca Guvernul ia in calcul estimarile transmise de CE sau FMI, insa cresterea economica din acest an va…

- Comisia Europeana nu a luat inca o decizie cu privire la demararea unei proceduri disciplinare impotriva Italiei pentru ca asteapta sa primeasca din partea autoritatilor de la Roma o noua versiune revizuita a proiectului de buget pe 2019, care sa respecte regulile comunitare, a declarat, luni, comisarul…

- Decizia Comisiei Europene de a respinge proiectul de buget al Italiei pentru anul 2019 'nu schimba nimic', a asigurat marti vicepremierul italian Matteo Salvini, intr-o declaratie data la Bucuresti in fata jurnalistilor italieni, transmite AFP. 'Aceasta nu schimba nimic, sa o stiu bine acesti domni…

- Italia nu este urmatoarea Grecie, nimeni nu trebuie sa isi faca probleme in aceasta privinta, a declarat marti, la Luxemburg, directorul Mecanismului European de Stabilizare (MES), Klaus Regling, pe fondul ingrijorarilor produse de proiectul de buget prezentat de guvernul de la Roma, relateaza AFP.…

- Vicepremierul italian Luigi di Maio a declarat vineri ca guvernul de la Roma nu intentioneaza 'sa intre in conflict' cu Comisia Europeana, in pofida deficitului de 2,4% din PIB anuntat pentru urmatorii trei ani, transmite AFP. 'Acum incepe dialogul cu UE si cu marii investitori privati si…

- Ministrul italian al Economiei, Giovanni Tria, a anuntat miercuri ca bugetul pe 2019 va include un venit de baza pentru saraci si posibilitatea pensionarii anticipate, indeplinind astfel cerintele coalitiei populiste aflate la guvernare, transmite Reuters. La o conferinta a retailerilor, Giovanni…

