- Aproximativ 50% dintre alegatorii ungari il sustin pe actualul premier Viktor Orban, liderul formatiunii Fidesz, pentru un nou mandat, inaintea alegerilor parlamentare de duminica, potrivit unui sondaj efectuat de Institutul Nezopont, relateaza agentia MTI.

- Ungaria se afla in pragul alegerilor parlamentare. Libertatea iți prezinta cine este Viktor Orban, actualul premier și principalul favorit la caștigarea unui nou mandat de prim-ministru. Alegerile din Ungaria vor avea loc, duminica 8 aprilie. De la inceputul celui de-al doilea mandat de prim-ministru…

- Budapesta este in acest moment unul din cele mai sigure orase din Europa, fapt care s-ar putea insa schimba foarte usor daca cei care vin la vot duminica vor face o alegere gresita, a avertizat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Orban a avertizat ca orasul ar putea deveni…

- Aflat in campanie electorala Viktor Orban a facut noi declaratii despre ceea ce il ingrijoreaza: Cand maghiarii se vor duce la urne pe 8 aprilie, nu vor decide doar viitorul țarii lor in urmatorii patru ani, ci pentru multe decenii.

- In preajma alegerilor parlamentare din Ungaria, partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, amintește de problema fundamentala pe care votanții trebuie sa o aiba in minte, atunci cand se afla in fața urnei: migrația. Aceasta chestiune a ținut capul de afiș in Ungaria in ultimii ani, iar ministrul…

- Fidesz, patidul condus de premierul ungar Viktor Orban, se afla pe primul loc in preferintele alegatorilor din Ungaria si ar urma sa obtina peste 50% in cadrul scrutinului parlamentar ce va avea loc la data de 8 aprilie, arata datele unui sondaj publicat de Institutul Nezopont, relateaza MTI.

- Institutul Cervantes din Bucuresti organizeaza, pe 28 martie, la ora 19,00, o seara literara dedicata scriitorului Gabriel Garcia Marquez, pornind de la titlurile memorialistice publicate de Editura RAO de-a lungul timpului. Evenimentul prilejuieste un dialog intre Tudora Sandru Mehedinti, traducatoarea…

- Timp de trei zile, egiptenii sunt așteptați la urne pentru a-și alege noul președinte. Doar doi candidați care au ramas in cursa sunt actualul președinte, Abdul Fattah al-Sisi (foto stanga), și un politician mai puțin cunoscut, Mousa Mostafa Mousa (foto dreapta), scrie BBC News. Sunt mici șanse Sisi…

- Cresterea amenintarilor teroriste din Europa este legata direct de imigratie, a declarat, duminica, prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, adaugand ca are ca obiectiv protejarea securitatii si culturii europene, relateaza agentia MTI.

- Maine, femeile social democrate constantene au alegeri la nivelul organizatiei municipale Constanta. Din informatiile noastre, va candida pentru un nou mandat actualul presedinte al organizatiei, Marioara Cojoc. Acesta este si consilier local municipal. Am incercat sa o contactam pentru a afla ce alte…

- Un numar de 4.700 de persoane au solicitat anul trecut azil in Romania, echivalent a 0,7% din numarul de solicitari de azil inregistrate anul trecut in Uniunea Europeana, potrivit datelor publicate ieri de Eurostat. Intre tarile din Europa de Est, Romania a primit cele mai multe solicitari…

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Consiliul National al PNL a validat, duminica, sustinerea candidaturii lui Klaus Iohannis pentru un nou mandat de presedintele si pe Ludovic Orban pentru a fi desemnat premier, potrivit Digi 24.Pentru sustinerea candidaturii lui Iohannis, au fost exprimate 817 voturi, din care 793 au fost pentru, iar…

- Consiliul National al PNL a decis sa voteze astazi sustinerea presedintelui Klaus Iohannis de catre PNL pentru un nou mandat la viitoarele alegeri prezidentiale, precum si desemnarea lui Ludovic Orban pentru postul de premier daca liberalii vor castiga alegerile parlamentare.Iulian Dumitrescu…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- Fostul lider catalan Carles Puigdemont a anuntat, joi, ca isi va retrage candidatura pentru functia de premier al Cataloniei, urmand sa cedeze aceasta pozitie unui alt sustinator al independentei regiunii, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Viktor Orban și partidul sau Fidesz sunt favoriți ai scrutinului parlamentar din 8 aprilie din Ungaria, în ciuda victoriei neașteptate a unui candidat al opoziției în anticipatele organizate duminica pentru primaria

- De ani de zile, Rusia a cautat sa castige influenta in Europa de Sud-Est, folosindu-se de Serbia pentru a crea un zona prietenoasa pe un continent ostil. Uniunea Europeana, in sfarsit, reactioneaza. Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, se angajeaza intr-un turneu in sapte natiuni din…

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Partidul premierului ungar Viktor Orban a suferit un neasteptat esec duminica la alegerile pentru functia de primar al orasului Hodmezovasarhely, cand un independent, sustinut de opozitie, a castigat postul de edil, in detrimentul candidatului partidului Fidesz, relateaza Reuters. Discursul invingatorului…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Inițiativa fostului premier socialist Ferenc Gyurcsany de a-i priva de dreptul de vot pe maghiarii din diaspora care au primit cetațenie ungara, grație legilor regimului Viktor Orban, a inceput sa fie susținuta pe mai multe grupuri create pe Facebook. Guvernul, care se bazeaza pe voturile din diaspora,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Le Figaro in contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc in Ungaria in data de 18 aprilie.RFI: In perspectiva legislativelor de pe 18 aprilie din Ungaria, cotidianul Le Figaro constata ca premierul…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- Șeful diplomației de la Budapesta a spus despre ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Jean Asselborn, ca este "un idiot care uraște Ungaria și joaca dupa cum ii canta Soros", potrivit agenției ungare MTI. Știrea MTI a fost postata chiar pe site-ul Guvernul ungar, versiunea in limba engleza,…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- MOL Romania a deschis prima statie de incarcare pentru autovehicule electrice, amplasata in perimetrul benzinariei din zona Nicolae Caramfil din Bucuresti, alte 14 statii urmand sa fie inaugurate pana la finele anului in cadrul proiectului european NEXT-E. Alimentarea autovehiculelor la…

- In cadrul unei adunari generale a orașelor cu statut de reședința de județ, Viktor Orban a declarat ca Europa nu poate avea succes fara state prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa cunoasca noțiunea de prosperitate.

- Ungaria va semna, in curand, un acord pe 15 ani care ii va permite sa importe din Romania jumatate din cantitatea de gaze naturale de care are nevoie in fiecare an. Livrarile ar putea demara dupa 2022, a declarat vineri premierul ungar, Viktor Orban, transmite Reuters, potrivit Agerpres. A

- Europa nu poate avea succes fara state natiuni prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa prospere, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban la o adunare generala a oraselor cu statut de resedinta de judet la Veszprem, in vestul Ungariei, relateaza agentia de presa MTI.…

- Guvernul Orban și-a exprimat increderea in Liviu Dragnea in ceea ce privește inființarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Targu Mures. Declarațiile nu au fost facute catre omolog, ci catre președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Astazi, Senatul, for decizional, a hotarat inființarea…

- In preajma alegerilor generale din Ungaria influenta FIDESZ asupra UDMR este extrem de puternica, iar fondurile pe care guvernul de la Budapesta le pune la dispozitia UDMR − cele mai mari de dupa 1990. Potrivit pressone.ro, in primele luni ale anului 2015, UDMR și FIDESZ semnasera un acord…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), unul dintre patronatele transportatorilor, a anuntat joi ca cere Guvernului sa elimine supraacciza la carburanti in lipsa unei scheme de rambursare a supraaccizei catre transportatori, in caz contrar firmele de transport fiind nevoite…

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar. Declaratia…

- Incepand cu 2 ianuarie, partidul de guvernamant ungar, FIDESZ, a expediat zeci de mii de scrisori populatiei Ungariei in care a solicitat donatii in bani pentru apararea Ungariei de „planul Soros“. La scrisoarea premierului Viktor Orban au raspuns pana acum peste 36 de mii de cetateni.

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Ambrus Attila, poreclit „Whisky Man”, este un fost spargator de banci devenit celebru dupa zeci de jafuri comise in Ungaria. Attila s-a nascut intr-o localitate din apropierea municipiului Miercurea Ciuc si din 1988 traieste in Ungaria. Autoritatile maghiare au reusit sa-l prinda dupa sase ani de cautari,…

- Cititorul se va intreba, de buna seama, ce m-a determinat, ca ziarist, sa abordez intr-un mod atat de implicat, cu lux de amanunte, episoade din istoria ungurilor, scotocindu-le mai ales obarsia, itinerariul, dar si modul lor comportamental dupa venirea lor in Europa si asezarea pe continent.…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat, duminica, politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international, relateaza site-ul agentiei ruse Tass. "UE nu isi da seama ca fata de Rusia este necesar sa demonstram…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- Fara a oferi prea multe detalii, premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, i-a dat asigurari omologului sau maghiar, Viktor Orban, ca sunt interesați de crearea unei banci de dezvoltare regionala

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru infiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor in infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia in acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite…