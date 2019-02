Alegeri n Republica Moldova: Doar trei formațiuni ar intra n Parlament - sondaj Doar trei formațiuni politice din Republica Moldova ar intra în Parlament, potrivit unui sondaj de opinie realizat cu o saptamâna înaintea alegerilor parlamentare. Este vorba despre Partidul Socialiștilor, care ar avea 43%, urmat la mare distanța de Partidul Democrat și Blocul electoral "ACUM Platforma DA și PAS", potrivit Radio Chișinau.

Conform unui sondaj de opinie realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor, Partidul Socialiștilor ar acumula aproximativ 43% la alegerile parlamentare, fiind urmat de Partidul Democrat, cu 17% și Blocul electoral "ACUM… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

