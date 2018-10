Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul prezidential de extrema dreapta din Brazilia, Jair Bolsonaro, detine un avans considerabil asupra rivalului sau de stanga, Fernando Haddad, inaintea scrutinului decisiv programat pe 28 octombrie, indica primul sondaj realizat dupa primul tur al alegerilor, transmite Reuters. Conform sondajului…

- Brazilienii sunt asteptati duminica la urne, pentru a-si alege viitorul presedinte, iar favorit in cursa este fostul capitan de armata Jair Bolsonaro, extremist de dreapta, criticat pentru laudele aduse fostului regim dictatorial, dar care a promis ca va pune capat violentelor si coruptiei.Supranumit…

- Candidatul de extrema dreapta, Jair Bolsonaro, si-a marit avantajul asupra adversarului sau de stanga, Fernando Haddad, in cel mai recent sondaj preelectoral facut public inaintea scrutinului prezidential de duminica din Brazilia, transmite marti dpa. Sondajul, realizat de compania Ibope, arata…

- Candidatul stangii braziliene, Fernando Haddad, in plina ascensiune in intentiile de vot, l-ar invinge pentru prima data pe candidatul extremei drepte, Jair Bolsonaro, in cel de-al doilea tur de scrutin prezidential ce va avea loc pe 28 octombrie, potrivit unui sondaj de opinie dat publicitatii luni,…