- Alegatorii rusi sunt chemati duminica la urne in peste 5000 de circumscriptii locale, precum si pentru desemnarea a 16 guvernatori de regiuni si pentru alegerea parlamentelor locale din 13 regiuni, inclusiv Crimeea, parte a Ucrainei anexata de Rusia in 2014,

- Campania electorala pe posturile de radio si de televiziune publice si private incepe in ziua de 12 octombrie, ora 0.00, si se incheie in ziua de 9 noiembrie, la ora 7.00, potrivit deciziei adoptate marti de Consiliul National al Audiovizualului.

- Potrivit reprezentanților USR PLUS, incidentele au avut loc in noaptea de sambata spre duminica, cand un cort a fost furat și unul taiat, apoi incendiat. „Un cort furat, altul taiat in bucați și incendiat! Am fost surprinși de «intensitatea» cu care se face politica in Comuna Sacalaz din Timiș.…

- John Bolton, consilierul pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a vizitat joi Republica Moldova si Republica Belarus, unde a avut intrevederi cu prim-ministrul Maia Sandu, respectiv presedintele Alexandr Lukasenko.

- Potrivit proiectului, "in timpul campaniei electorale, programele politice ale candidatilor, opiniile si mesajele cu continut electoral pot fi prezentate numai in emisiuni: a) de promovare electorala - in care candidatii isi prezinta si promoveaza programele politice, activitatile de campanie electorala…

- Dupa dezvalurile despre contrabanda cu țigari, fostul polițist de frontiera, Gheorghe Petic, eliberat condiționat dupa ce a fost invinuit de viol, a elucidat „schema” prin care ex-ministrul de Interne a devenit deputat in actualul Parlament al Republicii Moldova. Petic spune ca foarte mulți polițiști…

- Deputatul PNL Mihai Voicu a fost condamat azi la 3 ani de inchisoare cu suspendare, pentru ca le-ar fi cerut colegilor care voiau sa candideze de pe un loc eligibil sa „sponsorizeze” in campania electorala. Mihai Voicu și-a anunțat ieșirea din politica dupa ce a primit acest veridct din partea justiției.…

- Uniunea Europeana a strans probe cu privire la activitatea de dezinformare ''continua si sustinuta'' facuta de Rusia si care a vizat scaderea prezentei la vot in timpul alegerilor europarlamentare din 23-26 mai si influentarea preferintelor alegatorilor, scrie agerpres.ro.