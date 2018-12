Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei a initiat un proiect de repatriere a venezuelenilor cu descendenti sau cu origini maghiare. Freddy Oropeza, unul dintre cei care au primit sprijin din tara vecina, a povestit la Timisoara cum a scapat din tara sud-americana aflata in faliment.

- Prețurile de consum in Venezuelei au crescut cu 833,997% in cele douasprezece luni de dinaintea lunii octombrie, potrivit unui raport al Congresului condus de opoziție, publicat miercuri, cel mai recent semn ca schimbarile de politica din august nu au reușit sa opreasca hiperinflația, transmite Reuters.

- Alegatorii din Georgia vor iesi din nou la urne cel mai tarziu la 2 decembrie pentru a-si alege presedintele, dupa ce in primul tur de scrutin desfasurat duminica niciunul dintre candidati nu a obtinut o majoritate clara, a anuntat luni autoritatea electorala, transmit dpa, Reuters si AFP. …

- Salome Zurabisvili, o fosta ambasadoare a Frantei in Georgia, s-a clasat pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica in aceasta tara din Caucaz si urmeaza sa-l infrunte in turul doi, programat la 1 decembrie, pe Grigol Vasadze, relateaza Reuters.

- Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a acuzat Administrația Statelor Unite ca intenționeaza sa il asasineze, in pofida faptului ca, in urma cu doua saptamani, președintele Donald Trump a declarat ca este dispus sa se intalneasca cu acesta, relateaza site-ul agenției Reuters, scrie Mediafax.Un…

- Timp de o saptamana, chinezii vor oferi tratamente gratuite venezuelenilor afectați de criza economica. Ajutorul vine dupa ce presedintele Maduro a fost de acord sa suplimenteze exporturile de petrol catre China

- Opozitia laburista din Marea Britanie doreste alegeri nationale daca prim-ministrul Theresa May nu poate obtine sprijinul parlamentului pentru acordul sau asupra Brexit, a declarat duminica purtatorul de cuvant al partidului, informeaza Reuters. Conducerea laburista nu sprijina ideea desfasurarii unui…

- Presedintele american, Donald Trump, a declarat marti ca Statele Unite iau in considerare o prezenta militara permanenta in Polonia precum si eliminarea vizelor pentru polonezi, scrie Reuters.