Alegeri municipale la Istanbul: Partidul lui Erdogan vrea un nou scrutin

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…

- Rata anuala a inflatiei in Turcia a urcat la 19,71% in martie, arata datele oficiale publicate miercuri, depasind estimarile analistilor si subliniind adancirea impactului crizei valutare asupra consumatorilor si economiei, transmit DPA si Reuters. Majorarea vine pe fondul cresterii cu 29,77%…

- Dupa ce Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al lui Recep Tayyip Erdogan a pierdut alegerile pentru primariile marilor orase turce Ankara si Istanbul, cotidianul german Frankfurter Rundschau a comentat ca rezultatele alegerilor municipale au aratat ca presedintele turc poate fi invins, informeaza…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, a anuntat luni ca va contesta rezultatele alegerilor locale la Ankara, unde candidatul opozitiei se situa pe primul loc, potrivit rezultatelor provizorii, transmite Reuters. Candidatii AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan,…

- Principalul partid de opozitie din Turcia, Partidul Republican al Poporului (CHP), s-a declarat invingator in alegerile locale din Ankara, prima victorie din capitala asupra formatiunii politice a presedintelui Erdogan, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) si a contestat ca AKP ar fi castigat…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

