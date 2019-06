Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Binali Yildirim va candida din nou la primaria Istanbulului, din partea formatiunii politice de guvernamant, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a anuntat marti presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intr-o declaratie de presa preluata de Reuters potrivit Agerpres. …

- Partidului Justitie si Dezvoltare (AKP), al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, a depus contestatia pentru anularea alegerilor municipale la Istanbul si repetarea scrutinului, a informat marti canalul CNN Turk, preluat de Reuters. Rezultatele initiale ale alegerilor desfasurate pe…

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane…

- Candidatul principalului partid de opozitie din Turcia pentru primaria orasului Istanbul, Ekrem Imamoglu (CHP), a afirmat joi ca renumararea voturilor alegerilor locale de duminica a fost partial efectuata si diferenta dintre el si candidatul partidului de guvernamant AKP, Binali Yildirim, ramane de…

- Candidatii AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan, s-au situat pe locul secund atat in capitala, cat si la Istanbul. Secretarul general al AKP, Fatih Sahin, a declarat presei ca partidul va contesta rezultatele in toate districtele Ankarei si se asteapta sa obtina astfel "progrese…

- Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat…

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…

- Binali Yildirim, fost premier si presedinte al parlamentului, este pe primul loc in cursa pentru primaria orasului Istanbul, informeaza agentia de stiri Anadolu, preluata de dpa. Dupa numararea a 88% din voturi, Yildirim, din partea Partidului justitiei si dezvoltarii (AKP), detine 49,6%…