Rezultatele partiale ale alegerilor municipale desfasurate duminica in Turcia il claseaza in frunte, la Istanbul, pe candidatul opozitiei, a anuntat luni presedintele Inaltului Comitet Electoral (YSK) al Turciei, Sadi Guven, dupa ce cei doi candidati in cursa pentru primaria orasului si-au revendicat succesiv victoria, informeaza AFP.



Astfel, candidatul opozitiei, Ekrem Imamoglu, a obtinut 4.159.650 de voturi contra 4.131.761 acordate pentru fostul premier Binali Yildirim, candidatul majoritatii, a declarat Sadi Guven, care a insistat totodata ca sunt in curs de examinare recursuri…