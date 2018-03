Stiri pe aceeasi tema

- Partidul francez de extrema dreapta Frontul National l-a felicitat luni pe Vladimir Putin pentru victoria la prezidentiale si a salutat "stabilitatea si ancorarea democratica" din Rusia, la capatul unui scrutin marcat de mii de nereguli, potrivit opozitiei si ONG-urilor, scrie Le Figaro.

- Lucrarile de deszapezire continua in Capitala. Circa 22 de utilaje au imprastiat material antiderapant toata noaptea pentru a impiedica formarea ghetusului.Primarul interimar al Capitalei monitorizeaza non-stop lucrarile de deszapezire."Nu ne lasam.

- Presedintele Senatului Calin Popescu Tariceanu a declarat, miercuri, ca va cere verificari din partea Comisiei de Control SRI, dupa ce au aparut informatii ca in sediul DNA au fost prezenti ofiteri ai serviciilor straine.

- "Discutia relatata de Liviu Dragnea ca Gabriel Oprea a indicat statul de drept cand i-a propus lui Vali Zgonea sa fie numarul 1, sau domnului Dragnea sa fie numarul 1 si Zgonea numarul 2. Eu chiar am intrebat razand ca eu sunt nr 15, sau 3 sau 4. Ce spune domnul Dragnea este adevarat. (...) "Cert…

- O explozie puternica s-a produs in momentul in care coloana oficiala a premierului palestinian Rami Hamdallah a tranzitat punctul de trecere a frontierei in Fașia Gaza. Șapte persoane au fost ușor ranite. O explozie a lovit coloana oficiala a premierului Rami Hamdallah in momentul in care aceasta incerca…

- Autoritatile din Marea Britanie au refuzat in ultimele trei zile sa permita acces pe teritoriul sau unor activisti de extrema-dreapta, a declarat un oficial britanic, sub protectia anonimatului, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Un tribunal din Germania a condamnat sapte barbati si o femeie la sentinte intre patru si zece ani pentru ca au fondat o grupare terorista de extrema-dreapta care este responsabila de tentativa de omor si atacuri cu bomba asupra adaposturilor pentru refugiati si a politicienilor, scrie Reuters.

- Italienii au virat puternic la dreapta. Dupa scrutinul general de ieri, pe baza sondajelor la ieșirea de la urne, au caștigat partidele de dreapta și extrema dreapta, cu viziuni puternic euro-sceptice. Nicio formațiune insa nu a obținut majoritatea.

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP.Codrin Ștefanescu il SOMEAZA pe Liviu Dragnea:…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea…

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- In ciuda unei virulente polemici, majoritatea dreapta-extrema dreapta la putere in Austria a prezentat miercuri in Parlament proiectul de lege care va permite continuarea fumatului in baruri si in restaurante, scrie AFP.

- Marea Britanie se confrunta cu amenintari semnificative din partea terorismului extremist, a declarat, luni, Mark Rowley, comisarul adjunct al Politiei Metropolitane, adaugand ca ultimul an in Regatul Unit au fost dejucate 14 atacuri teroriste, relateaza Euronews.

- Uniunea Europeana este îngrijorata de riscul de paralizie politica în Italia dupa alegerile legislative de duminica, 4 martie, si mizeaza pe un acord de mare coalitie între familiile politice proeuropene pentru evitarea ''celui mai rau

- Mii de manifestanti au defilat sambata dupa-amiaza la Roma impotriva fascismului, la apelul stangii, in timp ce Matteo Salvini, principalul candidat de extrema-dreapta la alegerile legislative de la 4 martie, a adunat peste 15.000 de persoane la Milano, relateaza AFP, conform agerpres.ro. La…

- Europarlamentarul Laurențiu Rebega este pesimist cu privire la șansele ca Romania sa adere la spațiul Schengen. „Chiar daca pare ca vantul ne e favorabil, sa nu uitam ca Austria, Germania și Olanda au spus NU aderarii Romaniei la spațiul Schengen. Cancelarul social-democrat Christian Kern l-a apostrofat…

- Saakasvili a primit interdictie de intrare pe teritoriul ucrainean din ordinul comandantului responsabil de sectiunea de frontiera pe care ex-liderul georgian a trecut-o ilegal in luna septembrie, a declarat, pentru AFP, purtatorul de cuvant al autoritatii de frontiera, Oleg Slobodian.Comandantul…

- Deputatul rus Vladislav Reznik si alte 17 persoane au fost adusi in fata unei instante din Madrid intr-un dosar de spalare de bani in Spania pentru doua grupari mafiote din Rusia. Unii suspecti au legaturi cu Guvernul rus, transmite BBC.

- Formatiunea de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) a depasit pentru prima data Partidul Social Democrat (SPD) in preferintele alegatorilor, fiind devansata doar de blocul conservator al cancelarului Angela Merkel, indica un sondaj realizat de institutul Insa pentru cotidianul Bild,…

- Jucatorul Potaissei Turda, Daniel Pop, a fost desemnat cel mai bun jucator pe postul de extrema dreapta de la Campionatul Mediteraneean, competiție care s-a desfașurat la Marrakech. Read More...

- Pentru prima oara, partidul german de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) devanseaza intr-un sondaj partidul social-democrat (SPD), chemat sa guverneze cu conservatorii condusi de Angela Merkel, scrie AFP.

- Peste o mie militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, cu torte in maini, in memoria unui general bulgar pro-nazist. La mars au participat membrii ai grupurilor de extrema dreapta din mai multe tari europene.

- Coalitia dreapta-extrema dreapta ramane, in Italia, in frunte, inainte de alegerile legislative de la 4 martie, nu pare sa se contureze vreo majoritate, iar milioane de alegatori sunt indecisi, potrivit ultimelor sondaje facute publice vineri, relateaza AFP. Legea italiana interzice orice publicare…

- Presedintele Comisiei economice din Senat, Florin Citu, lanseaza acuzații dure la adresa șefului PSD și a partidului pe care il conduce, precizand ca nu se va renunța la declarația 600, in ciuda discuțiilor aprinse pe aceasta tema.

- In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de membri ai Forza Nuova s-au adunat si au incercat sa forteze cordonul de politisti, dotati cu bastoane si scuturi, care i-au respins.Circa 20 de manifestanti au fost retinuti si dusi la prefectura politiei, in timp ce unul, cu fata plina…

- Mai multe incidente s-au inregistrat joi seara intre manifestanti ai micului grup de extrema dreapta Forza Nuova si fortele de ordine la Macerata, in centrul Italiei, unde sambata a avut loc un atac armat cu tenta rasista, scrie AFP. In pofida interdictiei de a manifesta, cateva zeci de…

- Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen, potrivit flux24.ro El a laudat eforturile guvernului bulgar, insa a subliniat ca inca mai sunt multe de facut. Rutte…

- Lovitura pentru Romania! Premierul Olandei, Mark Rutte, a exprimat intregul sprijin al tarii sale pentru aderarea Bulgariei la Spatiul Schengen, transmite Focus citat de Rador. In același timp Olanda se opune aderarii Romaniei la Schengen.

- Mike Pompeo, directorul Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA) din SUA, s-a intalnit in urma cu cateva zile, in Washington, cu sefii a doua servicii secrete din Rusia, desi erau vizati de sanctiuni, afirma surse citate de cotidianul The Washington Post si de site-ul Axios.com.

- Guvernul finlandez le-a cerut joi partidelor din opozitie sa sustina in parlament adoptarea rapida a unui proiect de lege privind monitorizarea comunicatiilor, pe fondul ingrijorarilor legate de actiuni de spionaj ale unor puteri straine si dupa primul atac terorist de pe teritoriul tarii, transmite…

- Mircea Geoana crede ca PSD nu se grabește sa anunțe candidatul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, deoarece o astfel de mișcare nu ar face decat sa creasca tensiunea in partid."Ai nevoie ca intreg partidul sa traga pentru candidatul sau candidata pe care partidul o alege. Cred…

- Partidul german de extrema dreapta AfD, cunoscut, intre altele, pentru euroscepticismul sau, a obtinut marti sefia comisiei pentru Buget, una dintre cele mai importante din camera deputatilor, scrie AFP.

- Fostul director al serviciilor de informatii bulgare, Kirtcho Kirov, a fost condamnat la 15 ani de inchisoare pentru deturnare de fonduri publice in valoare de 2,6 milioane de euro, a anuntat marti justitia bulgara, relateaza AFP.

- 'Iesirea Marii Britanii (din UE) inseamna ca bugetul trebuie redus', a scris Rutte pe Twitter dupa o intalnire cu comisarul european pentru buget, Gunther Oettinger. Acesta din urma a propus ca in viitorul cadru financiar multianual al UE pentru perioada 2021-2027 statele membre sa-si suplimenteze…

- Premierul desemnat Viorica Dancila nu va solicita niciunei institutii a statului roman niciun aviz pentru viitorii ministri din cabinetul sau, a declarat, miercuri seara, la la TVR, vicepresedintele PSD, Ecaterina Andronescu. Potrivit acesteia, Comitetul Executiv National (CExN) al PSD a decis, in ultima…

- Cel putin 20.000 de persoane au manifestat sambata, la Viena, impotriva coalitiei dintre dreapta si extrema dreapta, care se afla la putere de aproape o luna in Austria si care este criticata pentru pozitiile privind imigratia si programul sau social. Sub sloganul "comitetul de primire a Noului…

- Alte patru partide de opozitie - MZSR (socialist), LMP (ecologist), Egyutt si DK (liberal) -, condamnate sa plateasca sume mai mici, au anuntat, de asemenea, ca refuza sa achite amenzile respective.Jobbik a primit la inceputul lunii decembrie o amenda de 2,1 milioane de euro din cauza unor…

- 19 decembrie - Noul guvern austriac ar putea deschide calea unei noi coalitii in Europa. Cresterea popularitatii miscarilor anti-sistem si de extrema dreapta in Europa nu este ceva nou. Ce este nou este diviziunea tot mai mare intre Bruxelles si unele state membre ale UE privind abordarea fata Rusia.…

- Magnatul rus Konstantin Malofeev (FOTO), unul din apropiații lui Putin, patroneaza portaluri de internet in limba spaniola, in special Katehon.com si Geopolitica.ru, care raspandesc teze ale unor autori ai dreptei extreme“ – susține publicatia El Pais. Pe site-ul Katehon se susține ca este un „think…

- Politicianul german de extrema - dreapta Beatrix von Storch, vicelider AfD, este investigata pentru incitare la ura si a fost temporar blocata pe Facebook si Twitter dupa ce a scris pe site-urile de social media, de Anul Nou, ca Politia din Koln face concesii "hoardelor de barbati musulmani barbari…

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul ...

- Sase civili au fost ucisi luni intr-un atentat sinucigas in apropierea biroului serviciilor de informatii afgane (NDS) de la Kabul, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului de Interne afgan, relateaza AFP. Gruparea jihadista Statul Islamic a revendicat atentatul comis de un kamikaze,…

- Un tribunal din Slovacia a decis ca parlamentarul slovac de extrema dreapta Milan Mazurek se face vinovat de rasism si l-a condamnat la plata unei amenzi, a anuntat joi postul TV TA3, informeaza dpa. Membru al Partidului Poporului - Slovacia Noastra (extrema dreapta) si parlamentar din 2016, Mazurek…