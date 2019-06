Stiri pe aceeasi tema

- 'Decizia prim-ministrului este de a organiza alegeri pe 7 iulie pentru a nu perturba procedura examenelor scolare', a declarat purtatorul de cuvant al guvernului, Dimitris Tzanakopoulos, in cadrul unui interviu televizat pentru canalul Alpha. Alexis Tsipras, al carui partid de stanga Syriza a fost…

- Formatia PAOK Salonic, antrenata de Razvan Lucescu, a castigat Cupa Greciei, dupa ce a invins, sambata, cu scorul de 1-0, echipa AEK Atena, in finala competitiei. Lucescu a reusit astfel eventul in Grecia dupa ce a castigat cu PAOK si titlul de campioana. Chuba Akpom a marcat unicul gol al meciului…

- PAOK Salonic a terminat sezonul intern in Grecia fara eșec in campionat, pe care l-a caștigat dupa 34 de ani. Duminica seara, PAOK Salonic a disputat ultima runda. A terminat cu 80 de puncte, cu 5 puncte peste Olympiakos Pireu. In ultima etapa, trupa lui Razvan Lucescu a invins-o pe Giannina in deplasare,…

- Razvan Lucescu (50 de ani), proaspat campion cu PAOK Salonic, a petrecut sarbatorile pascale in Romania, iar azi a revenit in Grecia, unde mai are de disputat o etapa din campionat, in deplasare cu Giannina, dar și finala Cupei cu AEK Atena de pe 11 mai. ...

- Grecia dezgroapa din nou securea razboiului cu Germania, dupa peste 60 de ani de la încheierea celui de-al doilea razboi mondial și un faliment de stat iminent în 2010, evitat și cu ajutor german. Miercuri, în Parlamentul de la Atena, dupa 12 ore de dezbateri, s-a decis solicitarea…

- Parlamentul grec a votat miercuri seara o rezolutie prin care cere guvernului sa faca demersuri oficiale pentru a solicita reparatii de razboi Germaniei pentru crimele comise in timpul ocupatiei naziste, un subiect contestat de Berlin, transmite AFP. "Parlamentul solicita guvernului grec…

- MAE informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Portugheza ca autoritatile locale au decretat situatie de alerta, pana in 21 aprilie, ca urmare a grevei transportatorilor de materiale periculoase (combustibili). Sunt preconizate perturbari atat ale…

- Deputatii greci au inceput miercuri sa dezbata o rezolutie pentru a cere reparatii de razboi Germaniei, in special pentru crimele comise in timpul ocupatiei naziste a Greciei, o chestiune de mult contestata de Berlin, informeaza France Presse. "Parlamentul cheama guvernul grec sa procedeze la orice…