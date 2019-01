Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus, Vladimir Putin, l-a asigurat miercuri pe omologul sau moldovean Igor Dodon ca nu ii este indiferent cine castiga alegerile legislative care se vor desfasura in Republica Moldova la sfarsitul lunii februarie, relateaza agentia EFE si Radio Chisinau. ''Desigur,…

- Liderul de la Condrița Igor Dodon, aflat într-o vizita în Federația Rusa, s-a întâlnit cu reprezentantul special al președintelui Rusiei pentru dezvoltarea relațiilor cu Republica Moldova, Dmitri Kozak. În cadrul întrevederii oficialii au discutat…

- Cetatenii moldovenii care au depasit termenul de sedere pe teritoriul Federatiei Ruse se pot intoarce in Republica Moldova fara a fi sanctionati in urmatoarele conditii: sa revina in Republica Moldova in perioada 1 ianuarie - 24 februarie si sa nu se intoarca in Rusia mai devreme de luna martie,…

- Rusia ar putea oferi Republicii Moldova un miliard de dolari (0,87 miliarde euro) pentru proiecte de infrastructura, afirma presedintele Igor Dodon, dupa intalnirea pe care a avut-o la Moscova cu omologul sau rus, Vladimir Putin, informeaza site-ul IPN.md.Igor Dodon, un politician prorus,…

- Federatia Rusa ar putea acorda Republicii Moldova un miliard de dolari pentru reparatia drumurilor, a anuntat presedintele Igor Dodon in cadrul unei editii speciale la NTV. Seful statului spune ca a discutat cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre un suport masiv pentru proiecte de infrastructura,…

- Igor Dodon, n-a apucat sa ajunga bine la Chișinau și deja a început sa amenințe moldovenii cu noi sancțiuni din partea stapânilor sai de la Moscova. „Daca dupa alegeri ramâne aceeași guvernare, taxele vor reveni. Și alte interdicții mai dure”! –…

- In cadrul vizitei oficiale in Federatia Rusa, Igor Dodon a tinut un discurs in fata studentilor si a profesorilor de la Universitatea de Stat din Moscova „M.V. Lomonosov”. Presedintele a vorbit despre principalele etape de dezvoltare ale Republicii Moldova, mentionand si cat de important a fost anul…

- La incheierea vizitei la Moscova, presedintele moldovean, Igor Dodon, a spus ca Republica Moldova nu are probleme cu Romania si s-a declarat din nou impotriva tendintelor unioniste. Aflat la Moscova pentru convorbiri cu Vladimir Putin, cu patru luni inaintea crucialelor alegeri parlamentare din luna…