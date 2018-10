Alegeri Moldova. Plahotniuc anunță o nouă ”doctrină de stat” Viziunea pro-Moldova este cea 'de-a patra cale' pentru republica, dupa optiunile de pana acum: pro-UE, pro-Est si Unirea cu Romania, a spus el, in discursul sustinut in fata a zeci de mii de simpatizanti democrati. Aceasta este viziunea pe care o va imbratisa in campanie PDM si in baza careia isi va construi viitorul program de guvernare, a afirmat Plahotniuc, mentionand ca Republica Moldova 'nu mai poate tolera sa fie obiect al geopoliticii asa cum a fost in ultimele decenii, cand toti cui nu-i era lene ne dictau ce sa facem, unde sa mergem, pe cine sa ascultam, ce sa visam'. 'Moldova… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

