Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica, potrivit datelor preliminare prezentate de Comisia Electorala Centrala (CEC). Dupa numararea voturilor din 20% din cele 2.141 sectii de votare, PSRM a obtinut 30,76%…

- Tehnicianul CFR Cluj, Alin Minteuan, a declarat, sambata, ca echipa campioana a obtinut o mare victorie cu Poli Iasi, in meciul disputat, sambata, scor 1-0, din Liga I, potrivit news.ro.Citește și: Traian Basescu, reacție dura la adresa ultimelor OUG pe legile justiției:’Ultima OUG este odioasa’…

- Rezultatul alegerilor parlamentare de duminica va decide directia in care va merge Republica Moldova, afirma presedintele PNL, Ludovic Orban, potrivit agerpres.ro.Citeste si Doi dintre copiii lui El Chapo, inculpați in SUA pentru trafic de droguri - Cei doi s-ar ascunde in Mexic "Maine…

- Perechea Irina Begu/Galina Voskoboeva (Romania/Kazahstan), cap de serie numarul 2, s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de la Budapesta, cu premii totale de 250.000 de dolari, informeaza News.roCitește și: Declarații INCREDIBILE ale Simonei Halep, dupa ce…

- Partidul Socialist spaniol ar obtine cele mai multe mandate parlamentare la alegerile anticipate convocate pentru 28 aprilie, dar nu ar avea majoritatea din cele 350 de locuri in legislativul de la Madrid, releva un sondaj de opinie GESOP publicat sambata de cotidianul El Periodico, potrivit Reuters.…

- "Brexit-ul se amana! Primul pas pentru ramanerea Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord in Uniunea Europeana s-a facut. De la Bruxelles s-a transmis Londrei ca Uniunea Europeana este de acord cu amanarea Brexit-ului pana in 2020. Sa asteptam cu calm si optimism reactia insularilor",…

- Inspectorul-sef adjunct al Inspectiei Judiciare, Gheorghe Stan, a obtinut cel mai mare punctaj la concursul pentru functia de sef al Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului General. Potrivit rezultatelor publicate de CSM, punctajul final al lui Gheorghe…

- Sefa guvernului britanic Theresa May a castigat o batalie, nu si razboiul, intrucat, desi a supravietuit votului de neincredere initiat de deputati ai formatiunii sale, Partidul Conservator, majoritatea restransa de care dispune nu-i asigura decat o marja de manevra limitata in ce priveste Brexit,…