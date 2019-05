Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Conservator al premierului Theresa May a pierdut sute de locuri in alegerile locale desfasurate joi in Regatul Unit, mai multe voci din partid cerand din nou demisia liderului conservator, transmite sambata dpa. Dupa incheierea numararii voturilor pentru toate cele 8000 de locuri din cele 248…

- Alegerile locale desfasurate joi in Anglia si Irlanda de Nord s-au incheiat prost atat pentru Partidul Conservator, condus de premierul Theresa May, cat si pentru Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, relateaza Reuters.

- Conservatorii ar putea SCAPA de "bataia" pe care ar primi-o la alegerile locale având în vedere ca Partidul Brexit al lui Farage nu figureaza pe buletinele de vot, astfel încât sustinatorii "iesirii" nu prea au de ales, spun expertii, citați de Daily Mail.•Sir…

- Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.Theresa…

- Rezultatul negocierilor dintre premierul britanic Theresa May și liderul opoziției laburiste pentru deblocarea Brexitului ar putea fi cunoscut în saptamâna ce vine, a declarat negociatorul șef al Uniunii Europene, potrivit Reuters. ”Aceasta saptamâna va fi foarte importanta…

- Guvernul britanic a confirmat miercuri seara, in mod oficial, ca Theresa May va demisiona dupa ratificarea tratatului retragerii din Uniunea Europeana si inaintea deschiderii negocierilor cu privire la viitoarea relatie a Regatului Unit cu Uniunea, relateaza BBC News. "Aceasta este o perioada…

- Parlamentarii britanici vor putea sa voteze joi în privința a patru amendamente la propunerea de amânare a Brexitului a Theresei May, a declarat președintele Camerei Comunelor, John Bercow, citat de Reuters. Anunțul vine în condițiile în care parlamentarii vor vota astazi…