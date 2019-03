Stiri pe aceeasi tema

- Turcii voteaza duminica la alegerile locale, scrutin descris de președintele Tayyip Erdogan drept o chestiune de supraviețuire pentru țara, transmite agenția Reuters. Erdogan, care domina politica turca de peste 16 ani, în special datorita creșterii economice puternice din trecut, a devenit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…

- Manfred Weber, candidat al Partidului Popular European (PPE) la functia de presedinte al Comisiei Europene, sustine ca Turcia nu poate adera la Uniunea Europeana si promite ca daca va ajunge sef al CE va sista negocierile cu Ankara, transmite Reuters. Adresandu-se conservatorilor din landul…

- Principalul opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, predicatorul Fethullah Gulen, a publicat un amplu editorial in cotidianul francez „Le Monde”, in care il acuza pe liderul de Ankara de distrugerea democrației in țara sa natala. Exilat de doua decenii in Statele Unite, disidentul turc iși…

- O instanta de apel din Turcia a mentinut condamnarea la inchisoare a 14 angajati - ziaristi si manageri - ai ziarului Cumhuriyet, dintre care unii urmeaza sa fie incarcerati din nou, pentru efectuarea pana la capat a pedepselor cu inchisoarea, a anuntat marti cotidianul, preluat de Reuters potrivit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a dat asigurari ca Ankara nu va renunta la contractul incheiat cu Rusia pentru achizitia de rachete S-400, si care a provocat rezerve si critici in randul aliatilor NATO din cauza incompatibilitatii acestor rachete cu sistemele de aparare ale Aliantei, transmit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a afirmat luni ca Ankara intentioneaza sa instaureze zone de securitate in nordul Siriei pentru ca cei aproximativ patru milioane de refugiati sirieni aflati in Turcia sa poata sa se intoarca acasa, relateaza agentia Reuters. Exprimandu-se la Istanbul,…

- Turcia nu va permite niciodata implementarea unei zone de siguranta in Siria care se va transforma intr-o “mlastina” precum in nordul Irakului, a informat presedintele turc Recep Tayyip Erdogan luni, facand referire la zona in care opereaza militantii kurzi, scrie Reuters, relateaza News.ro.Vorbind…