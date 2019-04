Stiri pe aceeasi tema

- Turcia asteapta cu nerabdare, luni, rezultatele alegerilor municipale la Istanbul, unde o infrangere ar fi devastatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a suferit deja, la Ankara, o infrangere fara precedent in 16 ani de putere, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP.

- Atat Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) al presedintelui Erdogan cat si principala formatiune de opozitie, Partidul Republican al Poporului (CHP), au declarat luni ca au castigat cu un scor strans alegerile municipale din Istanbul care au avut loc duminica, informeaza Reuters. Intr-o declaratie…

- Turcii voteaza duminica la alegerile locale, scrutin descris de președintele Tayyip Erdogan drept o chestiune de supraviețuire pentru țara, transmite agenția Reuters. Erdogan, care domina politica turca de peste 16 ani, în special datorita creșterii economice puternice din trecut, a devenit…

- Birourile de vote s-au deschis la ora 07.00 in mai multe orase din Turcia, iar de la ora 08.00 s-au deschis in intreaga tara, scrie news.ro. In contextul in care Turcia se confrunta cu prima sa recesiune din ultimii 10 ani, cu o inflatie record si somaj in crestere, acest scrutin are valoare…

- Alegerile locale ce se vor desfasura in plina furtuna economica l-au obligat pe presedintele Turciei sa duca o campanie electorala intensa pentru a evita un vot de blam, in special la Istanbul si Ankara. Circa 58 de milioane de votanti se vor prezenta la urne pentru a alege primarii oraselor si sefii…

- Intr-un text - adoptat miercuri cu 370 de voturi la 143 -, eurodeputatii, reuniti in sesiune plenara la Strasbourg, se declara foarte ingrijorati de bilantul Turciei in domeniul respectarii drepturilor omului, statului de drept, libertatii presei si luptei impotriva coruptiei, dar si de sistemul…

- Principalul opozant al președintelui turc Recep Tayyip Erdogan, predicatorul Fethullah Gulen, a publicat un amplu editorial in cotidianul francez „Le Monde”, in care il acuza pe liderul de Ankara de distrugerea democrației in țara sa natala. Exilat de doua decenii in Statele Unite, disidentul turc iși…

- 'Noi am incheiat un contract cu Rusia cu privire la rachetele S-400, deci este exclus sa intoarcem spatele acestui acord. Este o afacere incheiata', a afirmat sambata Erdogan, intr-un interviu la postul CNN Turk. Washingtonul a aprobat in decembrie vanzarea sistemului american de aparare antiaeriana…