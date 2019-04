Alegeri locale în Sicilia: M5S pierde Bagheria şi Gela, la Caltanissetta câştigă centru-dreapta Se întrevede o victorie în primul tur numai la Bagheria, în provincia Palermo, în timp ce în celelalte sase localitati iesite la vot în Sicilia se va merge la al doilea tur de scrutin. Datele partiale indica un regres în localitatile unde miscarea a câstigat ultimele alegeri administrative (Bagheria si Gela). Liga obtine un rezultat bun, potrivit Il Messaggero, citat de Rador.



La Bagheria depaseste pragul de 40%, util pentru a fi ales în primul tur, Filippo Tripoli (46%) sustinut de centru-stânga si de o parte din centru-dreapta;

Sursa articol: hotnews.ro

