Alegeri locale în Republica Moldova: Socialiştii au câştigat în cele mai multe raioane Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) a câstigat alegerile locale de duminica în cele mai multe raioane, conform datelor publicate de Comisia Electorala Centrala (CEC).

PSRM s-a impus în 14 raioane, iar în trei dintre ele a obtinut peste 50% din voturile electoratului. Astfel, PSRM a câstigat alegerile pentru consiliile raionale la Briceni (48%), Ocnita (51,97%), Edinet (35,22%), Donduseni (53,87%), Rîscani (34,21%), Drochia (28,66%), Soroca (31,96%), Falesti (25,34%), Sîngerei (28,01%), Ungheni (23,19%), Dubasari (36,28%), Anenii Noi… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

