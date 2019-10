Stiri pe aceeasi tema

- Catre ora 13.00, la alegerile locale se inregistreaza o prezenta la vot de peste 20%, mai scazuta in comparatie cu scrutinul electoral local din anul 2015, cand la urnele de vot se prezentasera circa 28% din alegatori. Astazi, in municipiul Chisinau, catre aceasta ora votasera peste 14%, transmite IPN.

- Alegerile locale care au loc duminica in Republica Moldova au un rol important in consolidarea luptei anticoruptie, a declarat sefa Guvernului de la Chisinau, Maia Sandu. Premierul moldovean a afirmat ca Republica Moldova "are nevoie de oameni onesti in toate functiile publice, inclusiv in administratia…

- La 20 octombrie 2019 in Republica Moldova se vor desfașura alegerile locale generale, in toate localitațile din țara urmand sa fie aleși primarii și consilierii locali. Va prezentam mai jos raspunsurile la cateva din intrebarile despre alegeri, adresate de catre tineri. ”Sunt originara din Republica…

- Partidul Mișcarea Populara (PMP) din Romania, condus de Eugen Tomac și Traian Basescu a anunțat ca va susține candidații Partidului Unitații Naționale (PUN) la alegerile locale din Republica Moldova. Intr-o postare pe pagina sa de Facebook, președintele PMP, Eugen Tomac le recomand tuturor cetațenilor…

- Subiectul Unirii Romaniei cu Republica Moldova nu este de interes pentru candidații la Palatul Cotroceni - este analiza facuta de analistul de politica externa, Iulian Chifu, care considera ca dezideratul reintregirii sau asumarii unui proiect de țara in aceasta direcție nu va fi adus in campania…

- Ministerul de Externe de la Chisinau a comunicat luni, 9 septembrie, ca Republica Moldova nu recunoaste „asa-numitele alegeri organizate in Crimeea si Sevastopol”, pe motiv ca regiunea a fost anexata de Rusia.

- Ministerul de Externe de la Chisinau a comunicat luni, 9 septembrie, ca Republica Moldova nu recunoaste „asa-numitele alegeri organizate in Crimeea si Sevastopol”, pe motiv ca regiunea a fost anexata de Rusia.

- Partidul Politic „Partidul Nostru” va avea un candidat la alegerile locale din Chișinau. Despre aceasta a anunțat liderul PN, Renato Usatii, in cadrul emisiunii „Puterea a Patra” de la TVC21.