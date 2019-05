Alegeri locale în Regatul Unit: şi puterea, şi opoziţia au pierdut locuri în consiliile locale Alegatorii au fost chemati sa decida componenta consiliilor locale in 248 de unitati administrative din Anglia - cu exceptia Londrei - si 11 din Irlanda de Nord si sa desemneze primarii din sase orase engleze.



Conservatorii ocupau aproape 60% din cele 8425 de posturi de consilieri puse in joc si au obtinut cu 212 mai putine decat in mandatul precedent, arata o numaratoare partiala a voturilor preluata de Reuters de la BBC. Sondajele preziceau insa pierderi mult mai mari, chiar peste 800, conform agentiei PA.



Laburistii, care constituiau aproximativ un sfert din alesii…



