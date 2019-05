Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale desfasurate joi in Anglia si Irlanda de Nord s-au incheiat prost atat pentru Partidul Conservator, condus de premierul Theresa May, cat si pentru Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, relateaza Reuters.

- Atat Partidul Conservator, de guvernamant, cat si Partidul Laburist, principala formatiune de opozitie, au pierdut locuri in consiliile locale, la alegerile desfasurate joi in Regatul Unit, transmite Reuters dupa rezultatele preliminare anuntate vineri. Pierderile sunt insa mult mai mici decat indicau…

- Conservatorii ar putea SCAPA de "bataia" pe care ar primi-o la alegerile locale având în vedere ca Partidul Brexit al lui Farage nu figureaza pe buletinele de vot, astfel încât sustinatorii "iesirii" nu prea au de ales, spun expertii, citați de Daily Mail.•Sir…

- Potrivit previziunilor, conservatorii britanici vor pierde pana la 800 de locuri din cele 8.000 aflate in joc in 260 de consilii locale din Anglia (fara Londra) si Irlanda de Nord.Aproximativ 60% dintre locurile respective sunt detinute in prezent de membri ai Partidului Conservator.Theresa…

- Partidul Conservator, al premierului britanic Theresa May, ar urma sa piarda sute de locuri in alegerile locale de joi din Regatul Unit, sporind astfel presiunea asupra guvernului de la Londra, care trece printr-o criza politica legata de intentia tarii de a iesi din Uniunea Europeana, transmite…

- Conform sondajului, 27% dintre britanicii intervievati ar sustine Partidul Brexit, 22% Partidul Laburist si 15% Partidul Conservator.Urmeaza in continuare, in ierarhia preferintei electoratului, Partidul Verde cu 10%, Democratii Liberali cu 9% si Partidul Independentei din Regatul Unit…

- Asytfel, aproape 70 de parlamentari din Partidul Laburist britanic, de opozitie, se opun organizarii unui al doilea referendum privind Brexit-ul, a declarat duminica parlamentara laburista Caroline Flint, informeaza Reuters. La inceputul acestei saptamani, Partidul Laburist a anuntat ca ar…