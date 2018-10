Polonezii voteaza duminica in primul tur al alegerilor municipale si regionale, scrutin ce va permite o evaluare a sanselor conservatorilor aflati la putere de a castiga din nou alegerile legislative peste un an, relateaza vineri AFP. "In mod evident, este un test inainte de europarlamentare (la sfarsitul lui mai) si legislative. Un test pentru principalele partide, ce se va juca in marile orase si la nivel de consilii regionale", subliniaza Stanislaw Mocek, politolog in cadrul Academiei de Stiinte a Poloniei. Mizand pe conjunctura buna si pe generoasa sa politica sociala, partidul Lege si Justitie…