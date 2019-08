Stiri pe aceeasi tema

- Liderii gruparii din Maramures, care aduceau tineri germani in Romania pentru „reeducare”, au avut complici in randul autoritatilor locale, respectiv in politie, primarie si asistenta sociala, care ii anuntau atunci cand se faceau controale, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare. Oferta de nerefuzat: Hotel…

- Ministrul PSD al Finantelor Publice, Eugen Teodorovici (FOTO), a informat, duminica, ca saptamana aceasta va fi luata o decizie cu privire la modul in care se va efectua rectificarea bugetara, dupa o discutie cu structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor, fiind doua posibile variante.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a informat, duminica, ca saptamana viitoare va fi luata o decizie cu privire la modul in care se va efectua rectificarea bugetara, dupa o discutie cu structurile asociative ale municipiilor, oraselor si comunelor, fiind doua posibile variante.…

- Bobi Verdeș, 38 de ani, a produs rezultate remarcabile in ultimele doua sezoane ca antrenor la Horezu și la CSM Slatina pe care le-a promovat en fanfare din liga județeana in divizia a treia a fotbalului romanesc. Mai intai, pe valceni, i-a dus in Serie C cu 33 de victorii și o remiza, apoi, ediția…

- "Incepand cu 1 august 2019, anunturile care ofera spre monta/reproducere animale de companie vor fi interzise pe platforma OLX. Avand in vedere masurile si legile in vigoare pentru acest tip de anunturi, ne dorim sa acordam institutiilor si asociatiilor de profil prioritatea pentru a intermedia astfel…

- ​COMUNICAT DE PRESA Joi, 4 iulie 2019, in cadrul ședinței Biroului Politic Județean (BPJ) al PNL Valcea, s-a dezbatut și votat dizolvarea birourilor politice locale ale organizațiilor din cadrul PNL care au obținut la alegerile europarlamentare un scor electoral de sub 25%. Hotararea s-a bucurat de…

- Patronul FCSB nu e acord cu hotararea luata de Comitetul Executiv al Casei Fotbalului si a anuntat ca va merge la tribunal pentru a contestat aceasta decizie. Omul de afaceri nu vrea sa-si faca o echipa de fete. In cadrul Comitetului Executiv, Federatia Romana de Fotbal a hotarat ca echipele din Liga…

- Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) va debuta pe iarba de la Wimbledon, luni, 1 iulie, dar inainte a facut un anunț important. Sportiva noastra va participa la turneul de la Rogers Cup. Campioana en-titre a turneului canadian, Simona Halep și-a anunțat prezența in cadrul competiției ce se va desfașura…