Sondajele de opinie il crediteaza pe Skvernelis cu a treia sansa in scrutinul prezidential de duminica, el reunind 17% din intentiile de vot ale electoratului lituanian.



Al doilea tur de scrutin ar urma sa se desfasoare in 26 mai.



''Alegerile reprezinta o evaluare a activitatii acestui guvern si a coalitiei aflate la putere. Asadar, daca nu intru in turul doi, inseamna ca nu dispunem de incredere (din partea electoratului) pentru a ne continua activitatea'', a spus Saulius Skvernelis intr-un interviu acordat Reuters.



Pe primele doua pozitii in sondaje se afla Ingrida…