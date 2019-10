Stiri pe aceeasi tema

- Qalb Tounes, partidul finalistului Nabil Karoui la scrutinul prezidential, aflat in inchisoare din luna august, si principalul sau rival, partidul de inspiratie islamista Ennahdha, s-au declarat invingatoare in alegerile legislative desfasurate duminica in Tunisia, informeaza AFP. Rezultatele…

- Sapte milioane de alegatori din Tunisia se intorc duminica la urne pentru a alege un Parlament cu o componenta imprevizibila, la trei saptamani dupa ce a sanctionat clasa politica aflata la putere in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrie AFP.

- Partidul condus de Andrei Nastase nu are sanse sa acceada in viitorul legislativ. Un nou sondaj realizat de compania IMAS arata ca, daca duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare anticipate, fotoliile de deputat ar urma sa fie ocupate de doar trei partide, PSRM, PAS si PDM.

- Marți au fost date publicitații la Tunis rezultatele finale ale primului tur de scrutin. Kais Saied si Nabil Karoui s-au calificat pentru al doilea tur. Ei au obținut respectiv 18,40% și 15,58% din sufragii. Deși in sondajele realizate in perioada campaniei il dadeau favorit, candidatul partidului la…

- Universitarul independent Kais Saied si omul de afaceri in prezent in inchisoare Nabil Karoui se vor infrunta in al doilea tur de scrutin al alegerilor din Tunisia, a anuntat marti forul electoral (ISIE), relateaza AFP. Potrivit rezultatelor oficiale, Kais Saied a obtinut "18,4%" din voturi si Nabil…

- Universitarul fara partid politic Kais Saied se claseaza primul in urma primului tur de scrutin al alegerilor prezidentiale tunisiene, cu 19% din voturile exprimate, potrivit unor rezultate oficiale preliminare, a anuntat luni instanta alegerilor (Isie), relateaza AFP potrivit news.ro.Potrivit…

- Un universitar fara partid impotriva unui publicitar aflat in inchisoare - presa tunisiana a pus luni pe prima pagina pozele lui Kais Saied si Nabil Karoui, care au dat amandoi asigurari ca s-au calificat in turul doi, pe baza exit-pollurilor, in absenta unor rezultate oficiale. Instanta electorala…

- Nu mai puțin de 26 de candidați, intre care și doua femei, se prezinta duminica aceasta la cel de-al doilea scrutin prezidențial liber in Tunisia. El se va desfașura in doua tururi. Potrivit relatarilor corespondenților agențiilor de presa prezenți la Tunis, aceste alegeri au loc intr-o atmosfera de…