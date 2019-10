Stiri pe aceeasi tema

- Sapte milioane de alegatori din Tunisia se intorc duminica la urne pentru a alege un Parlament cu o componenta imprevizibila, la trei saptamani dupa ce a sanctionat clasa politica aflata la putere in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrie AFP. Spre deosebire de alegerea sefului statului, acest…

- Colegiul de conducere al instanței supreme anunța ca este ingrijorata de procedura de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, potrivit unui comunicat de presa remis marți.Citește și: OFICIAL - Supraimpozitarea pensiilor speciale: 50%…

- De la inceputul anului, pretul gazelor autohtone a fost in crestere, in timp ce indicele de la bursa din Viena (CEGH Front Month Index) a scazut constant. Astfel, in ianuarie, gazele romanesti costau la bursa de la Bucuresti 92 de lei pe MWh si au ajuns in mai si iunie la 101 lei, urcand la…

- ​Liberalii cer respingerea de catre Parlament a modificarilor aduse codurilor penale, ca urmare a deciziei CCR care le-a declarat neconstituționale. „Eventualele ajustari aduse legislației trebuie sa faca obiectul unui nou proiect de lege, supus consultarii și dezbaterii publice,…

- „Decizie ciudata a CCR. Din nou pare a fi in favoarea infractorilor. Asemenea celei precedente, prin care, la cererea lui Florin Iordache, marii infractori au avut caștig de cauza. PNL nu renunța sa transpuna votul la referendum in LEGE. 6,5 milioane de voturi NU pot fi ignorate. Așteptam motivarea…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) este asteptata sa discute, joi, propunerile legislative de revizuire a Constitutiei initiate de PNL si USR, pe de-o parte, si de PSD-ALDE, pe de alta parte.Citește și: Adrian Țuțuianu a inceput sa vorbeasca: DEZVALUIRI INCENDIARE despre Codrin Ștefanescu…