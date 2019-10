Sapte milioane de alegatori din Tunisia se intorc duminica la urne pentru a alege un Parlament cu o componenta imprevizibila, la trei saptamani dupa ce a sanctionat clasa politica aflata la putere in primul tur al alegerilor prezidentiale, scrie AFP. Spre deosebire de alegerea sefului statului, acest scrutin legislativ nu le-a starnit prea mult interes tunisienilor. Totusi, aceste alegeri sunt cruciale in aceasta tara in care a luat nastere Primavara Araba, unde Parlamentul este responsabil de problemele care preocupa cel mai mult: economia stagnanta, somajul inradacinat, serviciile publice deficiente…