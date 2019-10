Stiri pe aceeasi tema

- Opoziția este pe primul loc in alegerile parlamentare din Kosovo, potrivit sondajelor realizate la ieșirea de la urne. Doua partide ar fi obținut, fiecare, in jur de 30% din voturi. Formațiunea condusa de actualul premier, Alianța pentru Kosovo, a fost votata de 11% din cetațeni.

- Alegatorii au ales schimbarea in Kosovo si au pus opozitia pe primul loc in alegerile legislative de duminica, impunand o infrangere dura liderilor gherilei care se afla la putere de un deceniu, relateaza AFP, potrivit news.ro.In acesti ultimi zece ani, Kosovo s-a impotmolit intr-o profunda…

- Alegatorii au ales schimbarea in Kosovo si au pus opozitia pe primul loc in alegerile legislative de duminica, impunand o infrangere dura liderilor gherilei care se afla la putere de un deceniu, relateaza AFP.

- Alegatorii au ales schimbarea în Kosovo, plasând opoziția în fruntea alegerilor parlamentare de duminica, o înfrângere dura pentru foștii lideri de razboi care pleaca dupa un deceniu în care au deținut puterea, scrie AFP."Acceptam verdictul poporului.…

- Alegatorii au asigurat victoria opozitiei prin votul acordat la alegerile legislative desfasurate duminica in Kosovo, fostii comandanti militari inregistrand o infrangere dupa un deceniu la putere, relateaza AFP. "Acceptam verdictul poporului. PDK trece in opozitie" a declarat liderul principalului…

- Dat castigator de mai multe luni in sondaje, partidul fostului primar al Lisabonei ar fi castigat 100 - 117 locuri in parlament, adica aproximativ 34 - 40% din sufragii, conform estimarilor televiziunii publice RTP si a concurentilor sai privati SIC si TVI, majoritatea absoluta in forul legislativ…

- ​Deputatul Ion Cupa, președintele ALDE Dolj, critica dur apropierea partidului pe care îl reprezinta de formațiunea politica Pro România, condusa de Victor Ponta. Acesta spune ca membrii ALDE sunt bulversați atât de renunțarea la candidatura prezidențiala proprie, cât și de ieșirea…

- Partidul de stanga Meretz si noul partid al fostului premier israelian Ehud Barak au anuntat joi formarea unei aliante in vederea alegerilor legislative de la 17 septembrie, informeaza AGERPRES.Scena politica israeliana este in plina fierbere, inaintea noilor alegeri, convocate dupa esecul…