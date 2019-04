Stiri pe aceeasi tema

- Duminica au loc alegeri parlamentare in Finlanda, iar sondajele de opinie de pana acum arata ca actuala coaliție de centru-dreapta, aflata la putere, ar urma sa fie invinsa, in timp ce formațiunile de extrema dreapta caștiga teren, informeaza France 24 preluat de mediafax.Vezi și: Ce s-a intamplat,…

- Social-democratii din Finlanda, care ar putea iesi pentru prima data invingatori la alegeri in ultimii 20 de ani la scrutinul de duminica, intentioneaza sa majoreze taxele pentru a finanta sistemul generos de asistenta sociala din tara. Partidul Social-Democrat, condus de Antti Rinne, conduce în…

- Socialistii spanioli ar obtine primul loc in alegerile legislative programate sa aiba loc la 28 aprilie, fiind creditati cu un scor de 31,1%, care le-ar aduce intre 137 si 139 de mandate, dar nu le-ar asigura o majoritate in camera legislativa inferioara cu 350 de locuri, indica cel mai recent barometru…

- Socialiștii spanioli conduc într-un sondaj publicat luni, în ziarul ABC, cu 30,9% din voturi, echivalentul a 131-134 de locuri în parlamentul de 350 de locuri, dar fara a obține majoritatea înainte de alegerile generale din 28 aprilie, relateaza Reuters. O coaliție de…

- Partidul Reformei, care are o doctrina liberala si care se afla in prezent in opozitie, a obtinut cele mai multe voturi, 40%, la alegerile de duminica, potrivit rezultatelor partiale facute publice de Comisia Electorala, insa aceasta cifra vine doar din votul electronic, folosit de numai 30% dintre…

- Mai multi parlamentari conservatori au laudat activitatea unui grup britanic de presiune al tineretului de dreapta despre care se spune ca ar avea legaturi cu extrema-dreapta din SUA si care a fost acuzat ca promoveaza retorica anti-islam si rasismul, informeaza The Guardian.