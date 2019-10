Stiri pe aceeasi tema

- Parintii adolescentului britanic accidental mortal de sotia unui diplomat american se simt revoltati si exploatati dupa ce, invitati marti la Casa Alba sa se intalneasca cu Donald Trump, au primit oferta de a se intalni cu femeia care a provocat accidentul chiar atunci si acolo, relateaza CNN.

- Fostul președinte american Jimmy Carter, in varsta de 95 de ani, i-a recomandat actualului lider de la Casa Alba, Donald Trump, sa coopereze cu ancheta initiata de Camera Reprezentantilor, care ar putea duce la demiterea sa, potrivit Mediafax."Sfatul meu pentru el ar fi sa spuna adevarul",…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a declarat vineri ca il va da in judecata pe George Papadopoulos, care a fost consilier de politica externa in echipa de campanie a actualului presedinte SUA Donald Trump, in legatura cu acuzatii potrivit carora conform Renzi ar fi incercat sa submineze campania…

- Trump, un republican care anterior a sustinut ca inchisoarea ar trebui sa ramana deschisa, a refuzat sa precizeze ce ar prefera in prezent sa se intample cu respectivul obiectiv. ''Costa o multime de bani pentru a functiona, cred ca este o nebunie'', a declarat liderul de la Casa Alba in fata…

- Impresionat de mingea primita de la Vladimir Putin, Donald Trump recunoaste ca i-ar placea sa fie presedinte al Statelor Unite in 2026, cand tara sa va organiza a 23-a editie a Campionatului Mondial de Fotbal, impreuna cu Canada si Mexic.

- "In urma cu un an, in Canada, Donald Trump a sugerat reinvitarea Rusiei in G7, afirmand ca anexarea Peninsulei Crimeea de catre Rusia a fost parțial justificata și ca trebuie sa acceptam acest lucru", a declarat Donald Tusk. "Sub nicio forma nu putem fi de acord cu aceasta logica", a adaugat…

- O petitie prin care se cere New Yorkului sa redenumeasca o parte a celebrului 5th Avenue in onoarea fostului presedinte Barack Obama - si prin care adresa Trump Tower ar deveni "725 avenue Obama" - face furori in ultimele zile in Statele Unite, relateaza The Huffington Post. Relația dintre Donald…

- Președintele american Donald Trump a sugerat organizarea unei întrevederi personale cu omologul sau chinez, Xi Jinping, pentru a discuta despre criza politica din Hong Kong, informeaza BBC News, potrivit Mediafax.Liderul de la Casa Alba s-a declarat încrezator ca Xi Jinping va soluționa…