- Locuitorii orasului Istanbul au fost rechemati la urne duminica pentru a-si alege primarul, dupa anularea unui scrutin castigat de un opozant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, informeaza agentiile AFP si dpa. Birourile de votare s-au deschis la orele 05:00 GMT. Circa 10,5 milioane de alegatori…

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan a depus in mod oficial un recurs prin care cere organizarea unor noi alegeri municopale la Istanbul, unde opozitia a obtinut o victorie in scrutinul de luna trecuta potrivit unor rezultate in continuare provizorii, relateaza AFP.

- Partidul presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, dat ca perdant al alegerilor municipale la Istanbul si Ankara, a promis sambata ca va accepta rezultatul acestui scrutin, chiar daca la finalul procesului de renumarare a voturilor se va confirma esecul sau in cele doua mari orase, transmite AFP,…

- Rezultatele oficiale ale alegerilor locale din Turcia vor fi publicate abia saptamana viitoare dupa ce Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP), al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, a informat ca a decis sa depuna contestatii privind cursa pentru primarie din Istanbul, scrie The Guardian, citat de News.ro.

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la putere in Turcia, a anuntat luni ca va contesta rezultatele alegerilor locale la Ankara, unde candidatul opozitiei se situa pe primul loc, potrivit rezultatelor provizorii, transmite Reuters. Candidatii AKP, formatiunea presedintelui Recep Tayyip Erdogan,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan se confrunta cu un risc ridicat la alegerile municipale care au loc duminica, pe fondul recesiunii cu care se confrunta tara, relateaza duminica AFP. Sectiile de votare au fost deschise la ora 07.00 (04.00 GMT) in mai multe orase din estul Turciei,…