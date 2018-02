Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a declarat ca vrea un acord de Brexit care sa functioneze pentru companiile din Marea Britanie, dar si pentru cele din restul Uniunii Europene, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Multe tari din intreaga lume au fost nevoite in ultimele doua decenii sa faca o serie de ajustari sistemelor publice de pensii (PAYG, pay-as-you-go), ajunse nesustenabile și in stare precara pe fondul evoluțiilor demografice nefavorabile, arata un studiu publicat recent de FIAP (Federația Internationala…

- Organizatorul Festivalului JazzTM, Primaria Timisoara, a anuntat primii artisti care vor participa la editia din acest an, evenimentul urmand sa aiba loc in perioada 29 iunie – 1 iulie. Primii sase artisti sau trupe care si-au anuntat prezenta la festivalul de la Timisoara sunt: The Cinematic Orchestra,…

- Un tribunal din Amsterdam a cerut Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) sa clarifice statutul unor expatriati britanici ingrijorati ca isi vor pierde, dupa Brexit, drepturile de care beneficiaza in prezent in calitate de cetateni ai UE, informeaza AFP, preluata de Agerpres. “Trimitem întrebările…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air lanseaza, începând din luna iulie, o noua ruta din Iasi, spre Bruxelles, biletele fiind puse în vânzare de la pretul de 99 lei, transmite corespondentul MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis, joi, de Aeroportul din Iasi, Wizz…

- Premierul olandez Mark Rutte a administrat marti un dus rece ambitiei Bulgariei de a- si urni candidatura impotmolita la aderarea la spatiul Schengen si a declarat de asemenea ca tara mai are de lucru si pentru a intruni criteriile de aderare la zona euro, potrivit EurActiv.com . Atat Bulgaria cat si…

- Romania va avea 33 de europarlamentari dupa ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana. Parlamentul European a decis sa redistribuie 27 dintre locurile ce vor ramane vacante odata cu Brexit acelor țari membre care pana acum au fost sub-reprezentate. Parlamentul European a decis micșorarea numarului…

- Agentia Naționala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunta ca in aceasta perioada sunt peste 600 de locuri de munca vacante in Spatiul Economic European. Romanii pot sa-si depuna CV-urile la Agențiile Județene pentru Ocuparea Fortei de Munca. Cele mai multe joburi sunt in domeniul agriculturii si turism…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 649 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Germania si Danemarca. Potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania…

- Potrivit Programului de Guvernare 2018 – 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor, punctul de pensie va creste in urmatorii 3 ani, astfel: in 2018 punctul de pensie va fi 1.100 lei, in 2019 punctul de pensie va fi 1.265 lei, in 2020 punctul de pensie va fi 1.775 lei. „Aceasta crestere a pensiilor…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a pledat pentru introducerea unui "salariu social minim" mai intai in zona euro, apoi in toate tarile Uniunii Europene, relateaza AFP. "Cred ca trebuie peste tot in Europa, in toate tarile membre, incepand cu zona euro, un salariu social…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Germania, campioana mondiala, Franta si Olanda au fost repartizate in Grupa 1 a Ligii A din Liga Natiunilor la fotbal, potrivit tragerii la sorti efectuate miercuri la SwissTech Convention Center din Lausanne. Foarte puternica se anunta si Grupa a 4-a din esalonul de elita al noii competitii…

- "In cadrul UE, suntem un participant activ la procesul de consolidare a proiectului european. Viziunea pe care o sustin este sincera si constructiva, favorabila unei integrari mai profunde. Ca stat cu o natiune pro-europeana, fara partide parlamentare eurosceptice, avem legitimitatea sa participam…

- Muzeul Etnografic al Transilvaniei este prima instituție din România admisa în calitatea de membru al EURHO – European Rural History Organisation, organizație științifica de elita ce reunește instituții și personalitați din domeniul istoriei și patrimoniului rural european.Astfel,…

- Donald Trump a incercat, in primul an de cand a devenit presedinte al SUA, sa onoreze angajamentele asumate in campania electorala, adoptand o serie de masuri pentru stimularea economiei, intr-un mandat marcat de controverse, in special din cauza anchetei privind presupuse contacte cu Rusia.

- Ministrul Olandez de Finante Wopke Hoekstra a declarat marti ca statele cele mai afectate de Brexit nu ar trebui sa contribuie la acoperirea golului lasat in bugetul Uniunii Europene de plecarea Marii Britanii, transmite Bloomberg, potrivit news.ro.”Un grup mic de tari de pe coasta de vest…

- Romanii, codasi la achizitiile online Doar 23 % dintre utilizatorii de Internet din România au facut achizitii online în 2017, fata de o medie de aproape 70 % în Uniunea Europeana, fiind devansati de utilizatorii bulgari de Internet, în rândul carora 27 % au facut…

- Mai mult de jumatate dintre masinile inmatriculate anul trecut au fost aduse din strainatate. Romanii considera ca automobilele conduse, spre exemplu, de nemti sunt mult mai ingrijite. Insa, datele datele oferite de o platforma online, care aduna informatii despre istoricul autovehiculelor de la institutii…

- Premierul olandez Mark Rutte a facut apel marti la Marea Britanie sa-si clarifice viitoarele relatii pe care le doreste cu partenerii sai comerciali importanti dupa ce va parasi Uniunea Europeana, relateaza agentia Reuters. ''Este esential ca Regatul Unit sa-si clarifice pozitia privind viitoarele…

- Fostul șef SPP, generalul Dumitru Iliescu, comenteaza, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, despre lupta anticorupție, despre felul in care este ea perceputa de oamenii de buna-credința care nu cunosc jocurile din spatele cortinei. ”Oamenii de buna credinta, care nu cunosc jocurile din spatele…

- Reacția Ministerului de Externe al Olandei despre ambasadoarea care a petrecut Revelionul cu Nelu Iordache. Reprezentanții instituției au precizat ca ambasadorul Olandei, Stella Ronner Grubacic, s-a aflat intr-o vacanța la schi și nu a știut cu cine va la masa de Revelion, intrucat repartizarea invitaților…

- Furtuna Eleanor, cea de-a patra in acest anotimp care se abate asupra Europei occidentale, cu rafale de vant de pana la 160 de km/h, a provocat moartea unei persoane in Franta si a unui cuplu in Spania, si a creat numeroase alte probleme, informeaza AFP. Rafale de vant violente si averse…

- In 2017 ponderea vanzarilor de masini electrice si hibride a fost in Norvegia de 52% din totalul masinilor noi vandute, scrie Reuters. Norvegia este in fata tuturor tarilor in ceea ce priveste ponderea masinilor electrice in parcul auto total, iar asta se datoreaza si faptului ca exista subventii generoase,…

- Anul trecut 17,9% din populatia Uniunii Europene a declarat ca a suferit de pe urma zgomotului provocat de vecini sau de pe strada, in scadere usoara fata de 18% in 2015, proportia fiind de doua ori mai mare in randul persoanelor care traiesc in mediul urban (23,3%) decat cei care traiesc in mediul…

- Autoritatile de la Bruxelles se pregatesc sa ceara o crestere importanta a contributiilor pentru viitorul buget pe termen lung al Uniunii Europene, dupa 2020, pentru a sustine puterea financiara a acesteia dupa Brexit si pentru a putea face fata unor noi obiective strategice, relateaza Financial Times…

- Mulți s-au temut de anul 2017. Un an cu multe tensiuni politice, cu alegeri in Germania, Franța, Austria și Olanda și Congresul Partidului Comunist in China, cu „bombe“ care au explodat ori au fost pe cale sa explodeze pe parcursul anului, in Spania și Italia, declanșarea negocierilor pentru Brexit,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a exprimat speranta unor relatii mai bune cu Germania si Uniunea Europeana (UE), dupa un an tensionat, intr-un interviu publicat joi, scrie AFP, conform News.ro . Turcia si-a vazut in 2017 aproape complet oprite indelungatele negocieri privind candidatura sa…

- Muzeul ASTRA din Sibiu va depași pana la finalul anului 2017 pragul de 600.000 turiști și o creștere procentuala cu 31% a numarului de vizitatori fața de anul 2016. Turiștii din SUA, Japonia și China sunt interesați de identitatea culturala a romanilor Muzeul este vizitat in proporție tot mai mare…

- Ambasadorii a șapte state membre UE – Franța, Germania, Belgia, Danemarca, Finlanda, Olanda și Suedia – fac apel la reprezentanții coalitie de guvernare „sa evite orice acțiune care ar putea duce la slabirea independenței sistemului judiciar și a luptei împotriva corupției…

- "Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania a luat nota de noul pas facut in directia imbunatatirii cadrului general de functionare a pietei de servicii turistice odata cu adoptarea reglementarilor care privesc garantarea pachetelor de servicii turistice - Legea privind…

- Eurovision 2018. Peste 70 de piese in preselectia pentru a reprezenta Romania Sub sloganul "All aboard", Eurovision Song Contest 2018 va avea loc la Lisabona – semifinalele pe 8 si 10 mai si finala pe 12 mai. Selectia Nationala Eurovision România a atras 72 de piese în cursa pentru…

- Extrema dreapta castiga teren in Europa incepand din anii 2000, mai multe scrutine-cheie confirmand in 2017 aceasta tendinta in Franta, Germania, Austria si Olanda. Succesul partidelor populiste, eurosceptice si ostile imigratiei accelereaza recompunerea peisajului politic, dar genereaza in acelasi…

- Campioana mondiala en-titre la handbal feminin, Norvegia, si reprezentativa Frantei vor disputa finala Campionatului Mondial din Germania, dupa ce au eliminat, vineri, echipele Olandei, respectiv Suediei, in semifinalele competitiei.Norvegia a invins reprezentativa Olandei, cu scorul de 32-23…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a insistat joi ca nu exista nici un fel de prezenta a armatei ruse in estul Ucrainei, relateaza agentia DPA, informeaza AGERPRES . Gruparile militiei locale din estul Ucrainei sunt suficiente pentru gestionarea amenintarilor militare, a declarat Putin in cadrul conferintei…

- Muzeul Astra din Sibiu va depasi pana la finalul anului pragul de 600.000 turisti, in crestere cu 31% fata de 2016, strainii reprezentand o treime din totalul vizitatorilor (35%), mai ales germani, austrieci si israelieni. O alta tendinta observata este ca multi dintre romanii care…

- Miniștrii de Externe ai statelor membre UE vor anunța luni o lista a proiectelor comune pe care le doresc implementate in cadrul noii strategii de Aparare comuna europeana, proiect lansat inițial de Franța și Germania. Lista, obținuta de Politico , conține 17 proiecte care acopera domenii de tipul pregatire,…

- Estonia a primit pana in prezent peste 10 tancuri din Olanda, iar Lituania asteapta apropiata livrare a doua transportoare blindate din Germania, in contextul in care statele baltice, membre ale NATO si Uniunii Europene, iau masuri pentru a-si intari apararea in fata Rusiei, relateaza luni dpa. Estonia,…

- UPDATE Exita utilizatori care confirma ca rețeaua funcționeaza.WhatsApp a cazut iar! E pentru a doua oara in aceasta luna, dupa ce la inceputul lunii noiembrie milioane de utilizatori s-au plans ca nu pot trimite mesaje. Problema este una globala, fiind semnalate deficiențe in țari precum…

- Statele membre ale Uniunii Europene au produs in anul 2016 o cantitate de 301,8 milioane de tone de cereale (inclusiv orez), 21,76 milioane de tone provenind din Romania, care a fost depașita de Franța, cu 54,2 milioane de tone de cereale, Germania, cu 45,4 milioane de tone, Polonia, cu 29,8 milioane…

- Imigrantii vor putea fi evacuati in cateva zile sau maximum cateva saptamani. Decizia a fost luata dupa ce presedintele Coastei de Fildes, Alassane Ouattara, a solicitat "masuri urgente" pentru a pune capat traficului de sclavi si altor abuzuri asupra imigrantilor din Libia. In cadrul unui…

- Producția agricola a Uniunii Europene a avut o valoare de 405 miliarde de euro in 2016, cu 2,8% mai mica decat in 2015, statele membre cu cea mai mare producție agricola totala fiind Franța (73 miliarde de euro sau 17% din totalul UE), Italia (53,4 miliarde euro sau 13%) și Germania (52,9 miliarde…

- "Conform prevederilor legale, la procedura de achizitie au fost invitati 14 potentiali ofertanti, iar pana la data si ora limita prevazute pentru depunerea ofertelor, IGSU a primit 4 astfel de documentatii. In urma procedurii de negociere, fara publicare prealabila a unui anunt de participare, SC…

- Miercuri au fost publicate in Monitorul Oficial normele cu privire la introducerea traseului aplicativ pentru proba de verificare a aptitudinilor fizice la concursurile de admitere in institutiile de invatamant ale Ministerului Afacerilor Interne, precum si pentru cei recrutati in vederea ocuparii…