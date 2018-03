Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- In Italia se adanceste tot mai mult discrepanta dintre bogati si saraci, un rau endemic ce claseaza Peninsula printre cei mai rai elevi europeni in materie de inegalitati, in pofida unui patrimoniu fenomenal, de care nu beneficiaza insa decat unii, uneori aceiasi de secole, scrie vineri intr-un comentariu…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a anuntat ca a acceptat oferta lui Silvio Berlusconi de a fi candidatul Forza Italia pentru functia de prim-ministru, inaintea alegerilor care vor avea loc duminica, potrivit News.ro.

- Luigi di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, reprezinta, la 31 de ani, chipul de incredere al acestui partid conservator, in cadrul caruia el a cunoscut o ascensiune fulminanta, relateaza AFP in apropierea alegerilor legislative din…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- Intr-un interviu la Borza Analytica, Remus Borza a spus ca a venit momentul sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației publice locale. Deputatul a explicat ca aceasta este cea mai mare gaura neagra a Romaniei. "Ar trebui sa ne asumam, ca proiect de țara, reforma administrației…

- Curtea Constituționala a stabilit termenul pentru judecarea sesizarii PNL pe tema inființarii Comisiei parlamentare de ancheta pentru SPP. Hotararea votata marți de Parlament va ajunge pe masa judecatorilor constituționali in data de 14 martie.iberalii au contestat, joi, la Curtea Constitutionala…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- Prin urmare, pentru a fi stimulata angajarea acestor trei milioane de tineri, el a propus scutiri fiscale pentru companiile care ar angaja tineri someri, sugerand o scutire totala de impozite pentru primul contract de munca al unui somer.In aceste declaratii, date la o asociatie a mediului…

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Parlamentarii vor lua cu 2.000 de lei mai mult pentru sumele forfetare, in 2018, dupa majorarea indemnizațiilor, prin modificarea salariului minim pe economie și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat. Liderul PSD Liviu Dragnea, președinte al Camerei Deputaților, a spus ca din acești bani…

- Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile rezultate ale votului din 4 martie, in timp ce previziunile arata ca in prezent niciun partid sau coalitie nu ar obtine o majoritate absoluta. "Sunt de acord cu Silvio Berlusconi, este corect sa ne…

- Senatul si Camera Deputatilor iși reiau, joi, lucrrile, in prima sesiune ordinara a anului 2018 si a treia a legislaturii care și-a inceput mandatul in urma alegerilor din decembrie 2016. Parlamentarii revin la munca, dupa vancanța de iarna, și iși propun sa adopte mai multe proiecte de lege importante,…

- Ministrii propusi pentru Cabinetul Viorica Dancila vor fi audiati, luni, in comisiile parlamentare de specialitate, iar plenul se va intruni, in sesiune extraordinara, pentru votul de investitura a noului Guvern. În cursul dimineţii, începând cu ora 8,00 şi până…

- Comisia Europeana a precizat, joi, ca a urmarit indeaproape procesul parlamentar din Romania și evoluța discuțiilor privind modificarea Legilor Justiției. Raspunsul vine dupa ce șefii celor doua Camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea și Calin Popescu-Tariceanu, au transmis reprezentanților CE ca „nu…

- Presedintele PNL Cluj, europarlamentarul Daniel Buda, a declarat, joi, într-o conferinta de presa, ca cere public demisia presedintilor celor doua camere ale Parlamentului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, ca urmare a scrisorii pe care au trimis-o miercuri Comisiei Europene, ca raspuns…

- Comisia Europeana a transmis miercuri ca este ingrijorata in legatura cu evolutiile recente din Romania si cere Parlamentului de la Bucuresti sa reconsidere modificarile din Justitie. Raspunsul PSD vine prin vocea lui Eugen Nicolicea, președintele Comisiei juridice a Camerei Deputaților și membru…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a trimis joi, 18 ianuarie a.c., Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Va prezentam textul integral al cererii: Bucuresti, 18 ianuarie 2018 Domnului Calin…

- "Fiind un atacant central, cred ca va fi bun la Ministerul de Interne", a declarat Berlusconi despre Salvini, folosind un termen din fotbal. Fostul sef de guvern a mai spus, in declaratii pentru postul TV La7, ca este gata sa-si asume din nou acest post, in cazul in care Curtea Europeana…

- Cele 10 vaccinuri care sunt obligatorii in Italia pentru a permite accesul copiilor la scoala au devenit o miza in campania electorala, dupa ce doua partide politice italiene, Liga Nordului (LN, formatiune de extrema dreapta) si Miscarea 5 Stele (M5S, formatiune populista), au promis ca vor abroga…

- "Rasa alba" nativa a Italiei risca sa dispara daca migratia in masa va continua, a declarat un candidat considerat favorit in alegerile regionale din provincia italiana Lombardia si care face parte din coalitia conservatoare condusa de fostul premier Silvio Berlusconi, informeaza luni dpa. "Nu se…

- Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea care reglementeaza pensia de serviciu a Avocatului Poporului. Astfel, potrivit legii, pensia de serviciu a Avocatului Poporului se actualizeaza in raport cu indemnizatia judecatorilor Curtii Constitutionale si se impoziteaza potrivit legii. In luna iulie,…

- Camera Deputatilor a adoptat vineri un proiect de hotarare potrivit caruia functiile de conducere din serviciile proprii devin functii publice parlamentare. 'Functiile de conducere din serviciile Camerei Deputatilor sunt functii publice parlamentare. Personalul contractual incadrat pe aceste…

- Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis convocarea sedintei solemne la solicitarea grupurilor parlamentare ale PNL. 'Avand in vedere ca niciodata nu trebuie sa uitam jertfa celor care s-au sacrificat pentru eliberarea romanilor de sub jugul comunist, grupurile…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Presedintele Klaus Iohannis solicita Parlamentului reexaminarea actului normativ care modifica si completeaza Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societatii Romane de Radiodifuziune si Societatii Romane de Televiziune, motivand ca actul normativ contine dispozitii neclare si care…

- Camera Deputatilor a cheltuit, in luna octombrie, peste sapte milioane de lei pentru salariile parlamentarilor, deplasarile in afara tarii, diurne, cazare, transport, telefoane si birourile alesilor din circumscriptii. Totalul indemnizatiilor nete ale deputatilor in luna octombrie a fost de 3.218.846…

- Italia a adoptat joi o lege referitoare la 'testamentul biologic', ce prevede dreptul persoanelor bolnave aflate in faza terminala de a refuza orice tratament de prelungire a vietii, transmite AFP. Dupa deputati, care au adoptat textul cu o larga majoritate in luna aprilie, senatorii au aprobat proiectul…

- Alegerile parlamentare din Italia vor avea loc în ziua de 4 martie 2018, scriu miercuri publicatiile La Repubblica si Corriere della Sera, dupa mai multe luni de speculatii cu privire la data scrutinului, transmite dpa. Aceeasi data este avansata si de o sursa parlamentara apropiata…

- Sedinta va avea loc incepand cu ora 15.00. La sedinta si-au confirmat prezenta si presedintele Klaus Iohannis si Principesa Margareta, care ar urma sa sustina un discurs, informeaza News.ro. De asemenea, la sedinta solemna comuna vor participa, pe langa membrii Parlamentului, premierul,…

- Custodele Coroanei romane, Principesa Margareta si Patriarhul Daniel vor fi prezenti, luni, la sedinta solemna comuna a Parlamentului, dedicata omagierii personalitatii regelui Mihai I al Romaniei. Potrivit Biroului de presa al Casei Regale, cu acest prilej Custodele Coroanei romane va sustine…

- Deputații USR au dus, miercuri, o adevarata lupta in plenul Camerei Deputaților pentru a bloca adoptarea primei legi a justiției modificata in Comisia speciala condusa de Florin Iordache. Modificarile aduse Legii privind statutul judecatorilor și procurorilor subordoneaza magistrații puterii politice,…

- Aproximativ 100 de persoane protesteaza miercuri seara in fata Parlamentului, in timp ce in Camerei Deputatilor se dezbate legea 303/2004 privind statutul magistratilor. Protestatarii s-au luat la bataie cu jandarmii. știre in curs de actualizare

- Moment de reculegere in Parlament, la moartea Regelui Mihai; Aleșii au urmarit inregistrarea discursului Regelui de la tribuna Legislativului, susținut in fața celor doua Camere ale Parlamentului, in anul 2011. Ședința plenului de miercuri este condusa de președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. …