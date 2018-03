Stiri pe aceeasi tema

- 'Linistea electorala' a cazut sambata peste Italia, in ziua de dinaintea unor alegeri legislative care, conform sondajelor, risca sa ofere un nou avant partidelor populiste si de extrema-dreapta si sa instaleze la Roma un legislativ fara o majoritate stabila, comenteaza AFP preluat de agerpres. Dupa…

- Antonio Tajani, presedintele Parlamentului European, a semnalat ca este dispus sa accepte functia de premier al Italiei in cazul victoriei coalitiei conduse de Silvio Berlusconi in scrutinul parlamentar de duminica.

- Numit "Bestia din Est" de presa britanica, "Ursul din Siberia" in Olanda, "tunul de zapada" in Suedia sau "Moscova-Paris" in Franta, acest val de frig s-a soldat cu 46 de morti incepand de vineri, potrivit unui bilnat AFP. AFP numara 18 morti in Polonia, sase in Cehia, cinci in Lituania, cate patru…

- Luigi di Maio, candidat al populistilor din Miscarea Cinci Stele (M5S) la functia de sef al guvernului italian, reprezinta, la 31 de ani, chipul de încredere al acestui partid conservator, în cadrul caruia el a cunoscut o ascensiune fulminanta, relateaza AFP

- Un fapt divers sordid, represalii rasiste... Macerata, un mic oras linistit din centrul Italiei s-a pomenit in centrul campaniei electorale pentru legislativele din 4 martie, dezvaluind profundele tensiuni din jurul migrantilor, relateaza AFP vineri. Departe de satele din Venetia ce se baricadeaza in…

- Finlanda plateste de un an 2000 de persoane fara serviciu cu cate 560 de euro lunar, net, fara sa le ceara nimic in schimb. Experimentul, lansat pentru doi ani, a ajuns la jumatate si este parte a unui proiect privind atribuirea unei sume fixe tuturor cetatenilor. Numit „venitul universal pentru toti”,…

- Clubul Sportiv Coltea 1920 Brasov reprezinta Romania in proiectul international Briswa, „The Ball Rolls In The Same Way For All”. Este vorba despre un proiect initiat de Universitatea Sapienza din Roma si in care sunt implicate sase tari, Italia, Grecia, Romania, Bulgaria, Ungaria si Serbia.…

- Romania este prezenta zilele acestea la Bursa de Turism de la Milano. Intrarea la standul țarii noastre reprezinta o replica in miniatura a celei mai impunatoare porți a Cetații din Alba Iulia, Poarta a III-a. ”Italia, prioritate pentru ministerul Turismului din Romania. O dovedește și mobilizarea…

- Românii care au lucrat cel puțin trei ani în spațiul UE pot cere, la întoarcerea în țara, o prima de instalare, conform legislației în vigoare.Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice român care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, în…

- Concret, prima de instalare poate fi ceruta de orice roman care a lucrat, pentru cel puțin trei ani, in alte state ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European, dupa cum se arata in Legea nr. 76/2002. Asta inseamna inclusiv Italia. „Prima de instalare se acorda și persoanelor de cetațenie…

- Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei si Angliei la 23 si 27 martie. Di Biagio, selectioner al nationalei de tineret a Italiei din 2013, a jucat de 38 de ori pentru Squadra Azzurra intre 1998 si 2002 si a evoluat la AS Roma si…

- Preluarea Bancpost de catre Banca Transilvania, analizata in Consiliul Concurenței Consiliul Concurentei din Romania (CCR) analizeaza tranzactia prin care Banca Transilvania (BT) Cluj preia Bancpost, ERB Retail Services si ERB Leasing. BT este principala societate a grupului financiar cu același…

- In pofida faptului ca romanii muncesc multe ore pe saptamana, eficiența este scazuta, iar salariile sunt printre cele mai mici din Europa. Și asta, in timp ce locuitorii statelor bogate ale UE petrec mai puțin timp la serviciu, dar au o productivitate ridicata și bani mai mulți. Romania se afla pe locul…

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- Cel puțin doua persoane au murit si alte 110 au fost ranite, dupa ce un tren regional a deraiat in aceasta dimineata, in apropiere de Milano. Zece dintre raniți sunt in stare grava, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta din Italia, citat de AFP. „In urma deraierii trenului, produsa din…

- UPDATE ora 10:45 Consulatul General al Romaniei la Milano are in atentie accidentul feroviar produs joi dimineata in apropierea acestui oras, iar pana in prezent nu au fost primite solicitari de asistenta consulara, a informat MAE la solicitarea AGERPRES. ‘Oficiul consular a intreprins, in regim de…

- Cel putin doua persoane si-au pierdut viata si zece au fost grav ranite dupa ce un tren a deraiat, joi dimineata, in apropiere de Milano. Aproximativ 100 de persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Doua persoane au murit si 110 au fost ranite, dintre care zece grav, dupa ce un tren regional a deraiat joi dimineata in apropiere de Milano, a anuntat un responsabil al serviciilor de urgenta, relateaza AFP. In urma deraierii trenului, produsa din motive deocamdata necunoscute in apropierea marii metropole…

- Intemperiile generate de Furtuna Friederike, care a degajat rafale de vant de peste 200 de kilometri pe ora, au cauzat cel putin zece decese in Belgia, Olanda, Germania si Italia, si au fortat autoritatile sa suspende traficul feroviar si aerian in unele zone din aceste tari, informeaza agentia Dpa.

- Presedintele american Donald Trump a respins acuzatiile de rasism care au fost lansate la adresa lui dupa ce ar fi spus ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, referindu-se la natiuni din Africa, scrie bbc.com.Trump ar fi folosit aceasta…

- Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un grup de reporteri la o sectie de vot din Praga si s-a dus direct in fata lui Zeman, care se pregatea sa-si prezinte actul de identitate in fata comisiei electorale. Tanara si-a ridicat mainile in aer, aratandu-si pieptul pe care era scris…

- O tanara la bustul gol l-a interpelat vineri dupa-amiaza pe presedintele la final de mandat Milos Zeman, care se pregatea sa voteze la scrutinul prezidential, si a strigat 'Zeman, tarfa lui Putin', relateaza AFP si Reuters. Imbracata doar cu o pereche de blugi, femeia a iesit dintr-un…

- Statul nu a început înca sa restituie timbrul de mediu – taxa declarata ilegala de autoritațile europene, dar va introduce o alta. Asta, dupa ce Guvernul a eliminat timbrul de mediu pentru autovehicule - parte a celor 102 taxe nefiscale care au fost desființate de la 1 februarie 2017.…

- Ziarul The Washington Post apreciaza pozitiv decizia presedintelui american Donald Trump care a ales „timpul perfect pentru livrarea de arme letale Ucrainei“. „Administrația Trump de luni de zile nu putea sa se decida daca sa livreze sa nu arme defensive Ucrainei, dar cand saptamana trecuta s-a hotarat…

- Simona Halep a anuntat, intr-un mesaj postat pe Twitter, despartirea de firma de echipament sportiv Adidas. "E o zi trista pentru mine, dar sunt nerabdatoare sa vad ce imi rezerva viitorul", a scris Halep.Citește și: Liviu Dragnea vrea sa il elimine pe Mihai Tudose. Congresul extraordinar…

- Premierul Tudose ia o decizie neașteptata in ultima zi lucratoare din 2017. Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a lui Mihai Tudose, potrivit news.ro.Decizia privind eliberarea lui…

- Noua persoane au fost ucise vineri, la sud de Cairo, intr-un atac comis de un jihadist inarmat la o biserica, ultimul dintr-o serie de atacuri care vizeaza comunitatea crestina din Egipt de la inceputul anului, potrivit autoritatilor, relateaza AFP.

- A trecut si Craciunul si ne pregatim sa-l intampinam pe 2018. Fiecare are un gand, o dorinta, o neimplinire si o forma de dor cenzurat. Sa ne fie mai bine, sa fim mai buni, sa traim mai bine, sa ne bucuram si sa respiram fericire. Cerem putin si primim ce nu depinde de noi. Daca lumea ar fi mai calda…

- Raluca și Denisa Tanase nu l-au uitat pe parintele Nicanor Lemne. Astazi ar fi implinit varsta de 103 ani. Invitate in cadrul emisiunii "Rai da buni", artistele au povestit cine era el pentru ele.

- "Anul 2018 este unul de importanta cruciala pentru tarile noastre. In Federatia Rusa urmeaza sa aiba loc alegeri pentru functia de presedinte al tarii. I-am urat domnului Putin victorie in acest scrutin. Il consider un lider remarcabil in istoria Federatiei Ruse care a intors tarii sale statutul de…

- Strategia de Securitate americana a lui Donald Trump nota drept competitor, numit deseori chiar „adversar/inamic, ba chiar dusman” – Rusia. Rusia e dusman pentru ca submineaza, prin mijloace subversive, interesele americane, legatura transatlantica, sadeste dubii asupra angajamentelor americane in Europa…

- Pregatirile de sarbatori stim bine ca incep cu mult inainte. Ce rochie port, coafura, dar mai ales cum imi asortez machiajul ocaziei si contextului petrecerii sunt elemente pe care nu trebuie sa le scapi din ochi. Ineditul isi face loc cu gratie printre preferintele fashionistelor adevarate,…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp: Un autoturism este in pericol de cadere in albia raului la Vadul Izei ieșire spre Oncești. In urma cu cateva minute a avut loc un accident rutier , fara victime, la Vadul Izei ieșire spre Oncești. Conform informațiilor primite, in urma accidentului o mașina…

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte 20 au fost ranite dupa ce un autocar care transporta turisti de pe o nava de croaziera s-a rasturnat în sud-estul Mexicului. Autocarul transporta 31 de turisti care coborâsera de pe un vas de croaziera american si urmau sa viziteze situl…

- Invitat la Ora Exacta in Sport, la Pro X, Vasile Miriuta a vorbit despre ultimele evenimente de la Dinamo, iar pe parcursul emisiunii a intervenit si Marius Sumudica. Antrenorul lui Kayserispor a facut totusi o remarca ce a parut ca l-a deranjat pe Vasile Miriuta, desi acesta nu a comentat…

- Cea mai mare crestere este anticipata in tari ca Danemarca, Italia si Olanda, unde varsta de pensionare este acum legata de speranta de viata. Numai cinci tari membre, incluzand Franta, din randul celor 35 membre ale OCDE, vor avea varste standard de pensionare sub 65 de ani pana in 2060. Costul pensiilor…

- ''Nimic nu s-a schimbat in aceasta chestiune. Poziția noastra este clara — suntem in dezacord cu politica prezentata de UE in urma cu doi ani'', a declarat ministrul de externe polonez Witold Waszczykowski.De asemenea, adjunctul sau Jan Dziedziczak a spus, referitor la relocarea refugiaților,…

- Reprezentații celor 14 cluburi din Liga 1 au votat in unanimitate masura, luand exemplul campionatelor din Italia și Germania. Inițiativa se va pune in aplicare incepand cu play-off-ul acestui sezon, urmand ca un singur meci din play-off sa dispuna de VAR. LPF și cluburile urmeaza sa decida…

- A fost odata ca niciodata, ca daca n-ar fi, nu v-aș povesti... A fost odata, și mai este și astazi, o casuța ascunsa-n tainicia foșnitoare a padurilor Jitiei de Jos. O casuța modesta, cu pridvor, cu uși și ferestre vopsite verde, cu pereți azurii și cu o curte plina de sarme intinse de la un pom la…

- O delegatie din Prahova, condusa de vicepresedintele Consiliului Judetean Ludmila Sfirloaga si presedintele Societatii Cultural-Istorice "Mihai Viteazul" Ploiesti, a fost prezenta, astazi, la Roma, unde Papa Francisc a rostit rugaciunea "Angelus". Prahovenii au intins tricolorul Romaniei in Piata Sfantul…