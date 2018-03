Alegeri Italia, criză. M5M, poziție: M-aș fi așteptat... "Cred ca italienii au dat un semnal puternic la 4 martie, a fost un vot (...) in care dreapta si stanga nu mai exista si care a dat 32,5% din voturi pentru M5S", a declarat intr-o conferinta de presa Luigi di Maio, candidat la postul de sef al guvernului.



"Aud in aceste zile ca M5S doreste sa faca alianta cu o forta politica sau alta (...) Mai repede m-as fi asteptat ca fortele politice sa intre in contact cu noi pe diverse teme in loc sa reclame posturi ministeriale", a adaugat el.



Cu 32,7% din voturi, M5S a devenit primul partid din Italia dupa alegeri, dar coalitia condusa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-ministru italian Silvio Berlusconi a facut apel luni la Partidul Democrat (PD, centru-stanga), invins in alegerile de la 4 martie, sa ajute la formarea unui guvern al blocului sau de centru-dreapta, pentru ca Italia sa evite o intoarcere rapida la urne, transmite Reuters. Scrutinul…

- Senatorul Ivan Duque va fi candidatul dreptei iar fostul primar al Bogotei, Gustavo Petro, va reprezenta stanga la alegerile prezidentiale din Columbia din 27 mai si 17 iunie, potrivit rezultatelor alegerilor primare organizate duminica de fiecare tabara politica, transmite AFP. Ivan Duque, din partea…

- Sectorul constructiilor, care ar trebui sa fie principalul motor al cresterii economice, este la cel mai mic nivel din ultima decada. Cu alte cuvinte, constructorii spun ca lucrarile din infrastructura sunt in recesiune tehnica si asta din cauza ca statul a redus investitiile, ca sa creasca salariile.…

- Dupa cum se explica pe site-ul Ministerului de Interne al Italiei, unele procese verbale de la birourile de vot au fost trimise direct la Curtile de Apel, care vor desemna castigatorii, insa aceste rezultate sunt in continuare asteptate. Coalitia dreapta/extrema dreapta a obtinut 37% din…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern.Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini (foto), a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui…

- Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta au convenit in timpul campaniei electorale ca liderul formatiunii care obtine cele mai multe voturi sa conduca noul guvern. Liga Nordului, condusa de Matteo Salvini, a obtinut 17% din voturi, devansand formatiunea Forza Italia, a lui Berlusconi,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi a declarat miercuri ca il va sprijini pe Matteo Salvini, presedintele Ligii Nordului (extrema-dreapta), in eforturile acestuia de a forma un guvern dupa recentele alegeri parlamentare din Italia, relateaza Reuters. Cele patru partide din coalitia de centru-dreapta…

- Coalitia de centru-dreapta trebuie sa primeasca sarcina formarii viitorului guvern al Italiei, afirma Silvio Berlusconi, liderul formatiunii Forza Italia, dupa rezultatul neconcludent al scrutinului parlamentar, informeaza cotidianul La Repubblica.

- Membri marcanti ai Partidului Democrat italian au criticat marti atitudinea intransigenta a liderului lor demisionar, Matteo Renzi, care blocheaza orice discutie cu Miscarea 5 Stele (M5S), formatiunea care a obtinut cele mai multe voturi in alegerile legislative de duminica, un scrutin care a aruncat…

- Miscarea 5 Stele (M5S) este partidul care a obtinut cele mai multe voturi in urma alegerilor parlamentare din Italia – 32,22%, dupa numararea a 99% dintre voturi. Pe locul doi se situeaza Partidul Democrat cu 18,9% iar pe trei Liga Nordului cu 17,69%, scrie The Guardian. Cu toate acestea, alianta…

- Fostul premier italian Matteo Renzi a demisionat din fruntea Partidului Democrat in urma rezultatului slab la alegerile de duminica. El a catalogat infrangerea suferita de partidul sau drept una ”clara”, citeaza Agerpres agențiile internaționale. Partidul Democrat din Italia, formațiune de centru-stanga…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters.Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Fostul premier italian Matteo Renzi si-a anuntat luni demisia de la conducerea Partidului Democrat (PD), in urma infrangerii 'clare' suferite de formatiunea sa de centru-stanga in alegerile legislative desfasurate duminica, transmit dpa, AFP si Reuters. Partidul Democrat a suferit 'o infrangere…

- Rezultatul indecis al alegerilor din Italia, care nu a dat un castigator clar, a trimis din nou „cizma italiana” intr-o criza politica, care a lovit imediat piata financiara din peninsula. In acest timp, partidele populiste si-au revendicat dreptul de a conduce urmatoarea guvernare, potrivit Bloomberg.…

- Niciun partid sau colaiție nu a reușit sa obțina majoritatea in Italia dupa votul de duminica, dar fortele de dreapta si antisistem au fost favoritele populației, chiar daca nu au reușit sa obțina suficient de mult emandate. Coaliția fostului premier Silviu Berlusconi pare ca va caștiga cele mai multe…

- Actiunile grupului Mediaset al lui Silvio Berlusconi inregistrau luni o scadere de aproape 7% la bursa de la Milano, in pe ansamblu piata pare mai degraba stabila, dupa anuntarea rezultatelor la alegerile parlamentare de duminica, informeaza AFP. Partidele antisistem, eurosceptice si de…

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta …

- Italienii au votat duminica pentru fortele de dreapta si antisistem, fara insa ca acestea sa obtina o majoritate absoluta, potrivit primelor informatii, care lasa sa se intrevada mai multe scenarii posibile, potrivit expertilor, relateaza AFP. Coalitia dreapta/extrema-dreapta Asa cum anuntasera sondajele,…

- Coalitia, in cadrul careia Liga a devansat puternic partidul lui Silvio Berlusconi, pare cu toate acestea a fi departe de o majoritate in parlament. Insa Matteo Salvini s-a declarat impotriva oricarui acord cu populistii din Miscarea 5 Stele, partidul clasat pe primul loc, cu peste 32% din voturi.…

- Matteo Salvini, seful Ligii (extrema dreapta), a afirmat luni ca "dreptul si datoria" de a guverna apartine coalitiei de dreapta, care s-a clasat pe primul loc dupa alegerile de duminica, cu 37% din voturi, scrie AFP.

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- Miscarea Cinci Stele (M5S, populisti) ar urma sa obtina cel mai mare numar de mandate in Camera Deputatilor, insa niciun partid sau alianta nu va obtine o majoritate absoluta in Camera, potrivit unei proiectii difuzate de postul public RAI.Miscarea fondata in 2009 poate obtine intre 216…

- Principalele scenarii: ALEGERI ITALIA REZULTAT. VICTORIE A COALITIEI DREAPTA/EXTREMA DREAPTA ”Este putin probabil ca unul dintre acesti trei pretendenti sa reuseasca sa obtina o majoritate absoluta, dar exista unul, unul dingur, care ar putea sa reuseasca. Dreapta”, declara recent Roberto…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara, transmite AFP. Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru…

- Coalitia de centru-dreapta, compusa din Forza Italia a fostului premier Silvio Berlusconi, partidul de extrema dreapta Lega (fosta Liga Nordului) condusa de Matteo Salvini, partidul de dreapta Fratelli D'Italia si Noi con l'Italia, ar putea conta pe 225 de locuri in Camera Deputatilor din 630.

- REZULTATE ALEGERI ITALIA Partidul ANTI-UE, Mișcarea 5 Stele se afla pe primul loc la alegeri, conform ultimelor exit poll-uri. ALEGERI ITALIA REZULTATE Potrivit sondajelor realizate la iesirea de la urne pentru postul national de televiziune Rai, cele patru partide din coalitia de dreapta-extrema…

- Coalitia de dreapta-extrema dreapta s-ar afla pe primul loc la legislativele desfasurate duminica in Italia, insa fara sa obtina majoritatea absoluta, in timp ce Miscarea 5 Stele (M5S), populista, a devenit primul partid din tara. Lunga noapte a numararii buletinelor de vot dupa alegerile…

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP.

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie...

- Coalitia de dreapta se afla pe primul loc in urma alegerilor legislative de duminica, in Italia, insa scorurile istorice obtinute de populistii de la Miscarea Cinci Stele (M5S) si extrema dreapta a lui Matteo Salvini complica lucrurile si arunca tara in incertitudine politica, scrie AFP, conform…

- Lunga noapte a numararii buletinelor de vot dupa alegerile parlamentare din Italia au oferit de la inceput o singura certitudine: stanga traditionala si in prezent la putere s-a prabusit, comenteaza AFP. Partidul Democrat (PD) al fostului premier Matteo Renzi ar realiza, potrivit mai multor…

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Scrutinul parlamentar din Italia s-a incheiat duminica la ora locala 23:00, exit-poll-urile indicand o victorie a Miscarii 5 Stele, cu 29,5 - 32,5% din voturi. Partidul Democrat este pe locul al doilea iar Forza Italia e pe locul trei, cu 12,5 - 15,5% din voturi.Italienii au fost chemati duminica…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Duminica au loc alegeri legislative in Italia si, potrivit ultimelor sondaje, partidele populiste si de extrema-dreapta au cele mai mari sanse sa se instaleze la Roma fara o majoritate stabila, relateaza AFP, potrivit Agerpres . In cele doua luni de campanie electorala, principalele subiecte de dezbatere…

- A fost o perioada cand distinsul nostru dom primare (sa traiți!) o fost luat in tagarța pentru simplul motiv ca, se plimba prin urbe și pe la neamuri cu o mașina de pleașca, de la o companie a urbei, care plimba poporul pe bani, in vreme ce mnealui nici nu știa cum arata un bilet. Dar o trecut perioada…

- In cazul victoriei coalitiei de dreapta-extrema dreapta 'Este putin probabil ca unul din acesti trei pretendenti sa poata ajunge la majoritatea absoluta, dar exista unul, doar unul, care ar putea ajunge la aceasta. Este dreapta', a declarat recent Roberto D'Alimonte, directorul departamentului de…

- ''Cred ca am fost total gresit inteles'', a declarat Juncker in fata presei, in marja summitului european care are loc vineri la Bruxelles. ''Ca executiv comunitar, noi credem ca va exista un guvern care poate functiona dupa alegerile'' programate la 4 martie, a subliniat el. Joi, intr-o…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio Berlusconi) si doua formatiuni de extrema-dreapta - Liga Nordului si Fratii Italiei - reuneste 37%-38% din intentiile de vot. Aceasta coalitie ''este…

- O schimba. Aceasta este concluzia la care am ajuns. Dupa ce am studiat cu atenție atat comportamentul lui Tudorel Toader, cat și primele reacții ale președintelui Klaus Iohannis. Desigur, decizia demiterii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA este extrem de complexa, pentru ca antreneaza, intr-o…

- E incredibil ce s-a intamplat astazi la Muzeul Taranului Roman. E oribil ca grupuri ortodoxe si nationaliste incearca sa opreasca difuzarea unor filme cu tematica gay („120 de batai pe minut“ sau „Soldatii. Poveste din Ferentari“).

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai…

- Liderii de centru-stanga si centru-dreapta in campania pentru alegerile generale din Italia, Matteo Renzi si Silvio Berlusconi, au exclus amandoi posibilitatea de formare a unei mari coalitii, informeaza marti dpa. Majoritatea analistilor afirma ca un acord stanga-dreapta este unul dintre cele mai probabile…

- Care dintre cele doua fete este mai fericita? Dupa ce ai ales raspunsul care ti se pare corect, te invitam sa ii citesti interpretarea. A - Emisfera stanga a creierului tau este mai dezvoltata decat cea dreapta. Iti este usor sa inveti matematica, limbi straine si sa rezolvi probleme de logica.…

- Italia ar putea fi guvernata de o coalitie formata din partide de stanga si de dreapta, avand in vedere sondajele care arata ca niciun partid principal nu va castiga majoritatea guvernamentala, a afirmat ministrul de Finante italian Pier Carlo Padoan, informeaza site-ul Politico.eu.

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai importanți investitori din lume, anunta inceputul unei noi crize globale, "cea mai mare pe care o va prinde in timpul vietii, scrie Business Insi...

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a opinat, joi, intr-o conferinta de presa, ca, in 2020, ALDE va fi principalul partid de dreapta, iar PSD va fi principalul adversar politic al acestuia.Intr-o conferinta comuna sustinuta la sediul PSD Alba alaturi de deputatul Ioan Dirzu, lider al social-democratilor…

- Conservatorul Sebastian Kurz si Partidul Libertatii (FPO) au anuntat vineri ca au ajuns la un acord de coalitie care ii deschide calea spre postul de cancelar tanarului lider crestin-democrat si care marcheaza revenirea extremei-drepte la guvernare, relateaza AFP si DPA.