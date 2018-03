Stiri pe aceeasi tema

- Coalitia de dreapta a fostului premier Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, a obtinut cele mai multe voturi la alegerile parlamentare de duminica - intre 31% et 41%, potrivit exit-poll-urilor realizate la iesirea de la urne, dar nu obtine majoritatea absoluta.…

- Scrutinul parlamentar din Italia s-a incheiat duminica la ora locala 23:00, exit-poll-urile indicand o victorie a Miscarii 5 Stele, cu 29,5 - 32,5% din voturi. Partidul Democrat este pe locul al doilea iar Forza Italia e pe locul trei, cu 12,5 - 15,5% din voturi.

- ALEGERI ITALIA. Mișcarea 5 Stele a câștigat scrutinul legislativ din Italia, dar nu are majoritate. Partidul Democrat aflat la guvernare este în scadere, la fel și Forza Italia, partidul de centru-dreapta al lui Silvio Berlusconi, în vreme ce

- In Italia se adanceste tot mai mult discrepanta dintre bogati si saraci, un rau endemic ce claseaza Peninsula printre cei mai rai elevi europeni in materie de inegalitati, in pofida unui patrimoniu fenomenal, de care nu beneficiaza insa decat unii, uneori aceiasi de secole, scrie vineri intr-un comentariu…

- Incepand cu anul in curs sarbatoarea Marțișorului este un element de Patrimoniu Mondial, dupa ce a fost inscris pe lista UNESCO. Meritul pentru acest lucru ii revine deputatului ALDE de Suceava Alexandru Baisanu, președintele Comisiei permanente comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru ...

- Ingrijorarile Comisiei Europene cu privire la modificarile legislative referitoare la justitie si la combaterea coruptiei au atins, pe buna dreptate, cote maxime, sustine deputatul USR de Constanta, Ion Stelian.Frans Timmermans, Prim vicepresedintele Comisiei Europene va avea maine, 01.03.2018 o intrevedere…

- Frans Timmermans, prim-vicepreședintele Comisiei Europene, se va afla la București joi, 1 martie, la Bucuresti. Potrivit programului oficial, prima intalnire a oficialului european va fi cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea.Dupa intalnirea cu Dragnea, Timmermans se va intalni…

- Partidele si coalitiile politice rivale din Italia organizeaza sâmbata mitinguri electorale în principalele orase ale tarii, în contextul intrarii pe ultima suta de metri a campaniei pentru alegerile parlamentare din 4 martie, relateaza dpa. În centrul orasului…

- Rezultatului scrutinului este dificil de prognozat si ar putea conduce la un parlament fara o majoritate stabila, comenteaza miercuri agentia France Presse. Potrivit celor mai recente sondaje de opinie disponibile, coalitia formata din Forza Italia (partidul de dreapta al fostului premier Silvio…

- Bogdan Tibusche, 37 de ani, a fost denunțat la poliție de deputata Giulia Sarti, Mișcarea 5 Stele (M5S), fosta sa logodnica, pentru ca ar fi fraudat-o de 23.000 de euro. Vorbim despre cel mai mare scandal din Italia unde, conform presei italiene, lipsec in total 1,5 milioane de euro.

- CHIȘINAU, 7 feb — Sputnik. Urmatoarele alegeri parlamentare sunt programate pentru 4 martie 2018 în Italia și cu o luna înainte de votare situația ramâne extrem de confuza — nici unul dintre cele trei blocuri care se confrunta, potrivit experților, nu…

- Din 21 februarie, parlamentarii vor beneficia de sistem de vot electronic si la sedintele comune, au decis marti Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului. 'Am aprobat un lucru foarte important, asteptat de mult timp. (...) Lucrurile sunt avansate, secretarii generali…

- Senatul a adoptat tacit, in sedinta plenului de luni, propunerea legislativa privind declararea datei de 10 Mai drept 'Ziua Independentei nationale', pentru care termenul de dezbatere si vot s-a implinit pe 20 decembrie 2017. Nota de adoptare tacita a fost citita luni in plen de presedintele…

- Luni, sesiune extraordinara parlamentara pentru investitura noului guvern Plenul comun al Parlamentului se va întruni, luni, de la ora 15:00, în sesiune extraordinara, pentru votul de învestitura a noului guvern. Sedinta va avea loc dupa ce, în cursul diminetii, începând…

- Eurodeputatul Daniel Buda (PNL) avertizeaza ca Romania risca sa piarda fonduri europene daca nu respecta standardele minimale ale statului de drept. El cere demisia din functii ale presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si Senatului, Calin Popescu Tariceanu. Daniel Buda a declarat, joi, intr-o…

- Autor: Serban CIONOFF Nu aș putea spune cu maxima certitudine ca atunci cand au dat publicitații Declarația comuna in care iși exprima ingrijorarea fața de efectele devastatoare ale legilor justiției, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui comisiei,Frans Timmermans,…

- Inspecția judiciara a solicitat Președintelui Comisiei speciale de ancheta a Senatului și Camerei Deputaților pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor din 2009 și de rezultatul scrutinului prezindențial, avand la baza sesizarea formulata de Razvan Savaliuc, cu privire la transmiterea…

- Decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei a fost semnat de catre presedintele Klaus Iohannis. Actul normativ prevede introducerea Comisiei…

- Presedintele Klaus Iohannis a emis miercuri un decret de promulgare a Legii Bugetului de stat pe anul 2018. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului au votat, în data de 22 decembrie, proiectul de buget pentru anul 2018, acesta fiind construit pe o crestere economica…

- Guvernul se reuneste pentru a stabili data exacta a scrutinului. Partidul Democrat va trebui sa se confurnte cu M5S si cu partidul de dreapta Forza Italia, care doresc masuri dure pentru reducerea migratiei, potrivit News.ro. Fluxul de migranti, in principal provenind din Africa sub-…

- Politicianul anului 2017, potrivit sondajului DCNews, este Calin Popescu Tariceanu, președintele ALDE și al Senatului, care a obținut 9.343 de voturi, adica 33,68%. In topul preferințelor cititorilor DCNews urmeaza Codrin Ștefanescu, secretar general adjunct al PSD, care a obținut 7.098 de…

- Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, seful statului, Klaus Iohannis, dar si liderul Senatului, Calin Popescu Tariceanu, se regasesc printre cele mai votate figuri politice la categoria „Cel mai antipatizat politician in 2017”, in sondajul EVZ. Putini s-ar fi gandit totusi ca locul…

- Plenul Reunit al Camerei Deputaților și Senatului a aprobat, vineri, cu 253 de voturi „pentru" si 95 de voturi „impotriva", solicitarea transmisa de președintele Comisiei de ancheta, Oana Florea, de prelungire a termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de…

- Premierul Mihai Tudose considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in proprietatea statului, ”pentru ca sunt o mulțime de intrebuințari pentru acest palat, Casa Regala avand și alte domenii regale in toata țara”. Intrebat daca-i este teama de un precedent, premierul a raspuns: ”Pai…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- Parlamentarii USR au facut din nou spectacol in plenul de marți al Senatului unde este dezbatuta și votata inițiativa legislativa de modificare a Legii 303/2004 privind statutul magistraților. Deputatul USR, Cosette Chichirau, care a avut un schimb dur de replici cu senatorul PSD, Șerban Nicolae, in…

- Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a respins luni, 18 decembrie, amendamentul la legea bugetului de stat pe 2018 care cresterea cota din impozitul pe venit destinat unitatilor administrativ teritoriale (UAT) de la 71,5% la 100%. Comisiile parlamentare reunite de buget-finante…

- Funeraliile Regelui Mihai I au inceput, sambata, la Palatul Regal, in prezenta membrilor familiei regale a Romaniei, a reprezentantilor a zeci de case regale din intreaga lume, a presedintelui Klaus Iohannis, a premierului Mihai Tudose, a presedintilor Senatului si Camerei Deputatilor, a membrilor corpului…

- Potrivit ordinii de zi a ședinței Comisiei Speciale Comune a Camerei Deputaților și Senatului pentru sistematizarea, unificarea și asigurarea stabilitații legislative in domeniul justiției, in data de 14 decembrie 2017, au loc dezbateri privind propunerile de modificare și completare a dispozițiilor…

- Oficialitatile romane isi prezinta omagiile la catafalcul Regelui Mihai Foto: Agerpres.ro. Cele mai înalte oficialitati ale statului, în frunte cu presedintele Klaus Iohannis, s-au recules, în aceasta dupa-amiaza, la catafalcul Regelui Mihai si au prezentat condoleante familiei…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a respins, miercuri, sesizarile USR si PNL cu privire la Hotararea Parlamentului nr. 69/2017 privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru legile Justitiei, potrivit unor surse din CCR, citate de Agerpres. La sfarsitul…

- Bugetul Ministerului Consultarii Publice și Dialogului Social pe 2018 a fost avizat favorabil, marți, de Comisiile reunite pentru munca și egalitate de șanse ale Camerei Deputaților și Senatului, fiind inregistrate 29 de voturi 'pentru' și 9 voturi 'impotriva'. Bugetul Ministerului Consultarii…

- Procurorul general Augustin Lazar a declarat, marti dimineata, ca ia in calcul sesizarea Curtii Constitutionale asupra legilor justitiei, aflate in stadii diferite in circuitul parlamentar, el precizand ca va lua o decizie in zilele urmatoare, transmite News.ro . “Este o situatie sensibila, pe care…

- Custodele Coroanei va merge la Parlament, luni, la ora 15.00. Plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului a fost convocat, luni, de la ora 15.00, în sedinta solemna dedicata omagierii Regelui Mihai, la sedinta fiind anuntata si participarea presedintelui României, Klaus Iohannis.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- Comisia de buget, finante si banci a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de admitere in cazul OUG privind plata defalcata a TVA cu modificari, inregistrandu-se 11 voturi "pentru" si 10 "impotriva", informeaza agerpres.ro. Deputatii din comisie au reluat, astfel, votul asupra raportului,…

- Ordonanta de urgenta 79/2017, prin care a fost modificat Codul Fiscal, a fost adoptata luni de Senat cu 71 de voturi ”pentru” si 37 de voturi ”impotriva”, urmand ca actul normativ sa fie transmis Camerei Deputatilor, care este forul decizional. OUG 79/2017 a primit miercurea…