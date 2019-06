Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 20 iunie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 16 iunie 2019, Loteria Romana a acordat 17.825 de caștiguri, in valoare totala de 1.115.984,03 lei. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 20 iunie 2019: Loto…

- Rezultatele provizorii dupa numararea voturilor din 18.612 sectii din tara, reprezentand 99.31% din totalul de 18.740 sectii sunt: PNL – 26,83% (2,3 milioane de voturi) PSD – 23.42% (2,01 milioane de voturi) Alianta 2020 USR -Plus – 21.29% (1,83 milioane de voturii) Pro Romania – 6,61% PMP – 5.65% UDMR…

- 367.298 de botoșaneni așteptați la urne. Secțiile de votare din județul Botoșani, 425 la numar sunt deschise in intervalul orar 7:00 – 21:00. Aceștia vot vota reprezentanții Romaniei in Parlamentul Romaniei și, dupa caz, referendumul pe justiție. Acestea sunt principalele coordonate ale zilei de…

- Pe 26 mai, in județul Suceava, 1.065 de lucratori ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne vor fi angrenați in misiuni, cu ocazia alegerilor pentru Parlamentul European și a referendumului pe Justiție. Anunțul a fost facut de prefectul Mirela Adomnicai, intr-o conferința de presa la care au mai…

- Rezultatele trimestriale ale grupului olandez de asigurari NN au depasit estimarile, pe fondul imbunatatirii pietei din Olanda, dar reforma pensiilor din Romania a afectat profitul in Europa, transmite Reuters. În primul trimestru din 2019, profitul NN Group a urcat la 468 milioane de euro (524,6…

- Loteria Romana organizeaza duminica, 12 mai, noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Un report in valoare de peste 21,71 milioane lei (peste 4,56 milioane euro) se inregistreaza la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare…

- O toaleta publica construita de primaria din Huedin a pus pe jar comunitatea locala. Investiția, inaugurata recent, se ridica la nu mai puțin de 120.000 de euro, bani ce provin exclusiv din bugetul local. Mai mult, pentru localnici, accesul la aceste facilitați nu e gratuit.

- Loteria Romana organizeaza noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, joi, 11 aprilie, de la ora 18.15, dupa ce la tragerile loto de duminica, 7 aprilie 2019, Loteria Romana a acordat 24.967 de caștiguri, in valoare totala de 2.065.148,10 lei. Rezultatele tragerii Loto…