Alegeri Israel. Unde votează Benjamin Netanyahu şi rivalul său, Benny Gantz Aproximativ 6,3 milioane de alegatori sunt chemati sa ii aleaga pana la ora 22.00 locala (19.00 GMT) pe cei 120 de deputati care ii vor reprezenta in Knesset (parlament). Votul pare a fi un referendum pentru sau impotriva lui "Bibi", porecla cu care toti compatriotii sai il cunosc pe Netanyahu, la putere de peste 13 ani. 10.720 de sectii de votare au fost deschise la ora 7.00 (locala si ora Romaniei n.r.) pentru ca alegatorii eligibili sa voteze pentru cel de-al 21-lea Knesset, noteaza Times of Israel, in editia electronica



Alegatorii vor putea sa aleaga dintr-un numar record de 39… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare au fost deschise marti in Israel pentru alegerile legislative care vor decide daca prim-ministrul in exercitiu Benjamin Netanyahu va continua sa ramana la putere dupa mai mult de un deceniu sau daca va avea loc o schimbare cu nou-venitul Benny Gantz, relateaza France Presse si…

- Turcia asteapta cu nerabdare, luni, rezultatele alegerilor municipale la Istanbul, unde o infrangere ar fi devastatoare pentru presedintele Recep Tayyip Erdogan, care a suferit deja, la Ankara, o infrangere fara precedent in 16 ani de putere, potrivit unor rezultate partiale, relateaza AFP. Batalia…

- ​Opoziția acuza PSD ca vrea sa blocheze votul la referndumum prin oraganizarea de secții separate fața de europarlamentare. „Nu au niciun fel de temei. Vom considera orice tentativa de modificare a legii ca pe o tentativa de a limita dreptul la vot”, a declarat, pentru HotNews, președintele…

- Primele detalii despre lansarea unui BMW Seria 2 Gran Coupe au aparut in 2016, iar presa internaționala a relatat recent ca modelul a fost observat in timpul unor teste desfașurate sub camuflaj. Constructorul german a confirmat acum prin intermediul unui teaser publicat pe rețelele sociale ca va lansa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, ii ia apararea viceprimarului Aurelian Badulescu in ședința Consiliului General in care se voteaza schimbarea lui din funcție, spunand ca, in ciuda limbajului neadecvat pe care l-a folosit „in cateva momente”, Badulescu muncește mult, fara concedii, pentru rezolvarea…

- CHIȘINAU, 24 feb – Sputnik. În acest an, pentru prima data în Republica Moldova scrutinul parlamentar are loc în baza sistemului electoral mixt. În Parlament vor fi aleși 101 deputați. CEC a înregistrat în circumscripția naționala 15 concurenți electorali,…

- In cadrul unui briefing de pesa, Inspectoratul General al Poliției a venit cu mai multe informații despre incidentele ce au avut loc pe parcursul zilei de ieri in timpul transportarii buletinelor la secțiilor de votare in circumscripțiile naționale și incalcarile ce au avut loc astazi in primele ore…

- Pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, in Romania vor fi deschise 12 secții de votare: doua in București, iar celelalte, in zece alte orașe. La Timișoara este deschisa secția de votare: 50/69, de la Colegiul National de Arta „Ion Vidu”, pe strada Cluj nr. 12. Secția este deschisa…