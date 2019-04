Stiri pe aceeasi tema

- Benjamin Netanyahu se pregatește pentru al cincilea mandat ca premier al Israelului, dupa ce contracandidatul sau, Benny Gantz, și-a recunoscut infrangerea, miercuri, in alegerile parlamentare. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a felicitat deja pe Benjamin Netanyahu pentru victoria in alegerile…

- Conform Times of Israel, cu 97% din voturi numarate, partidul Likud al premierului Benjamin Netanyahu si Partidul Albastru si Alb al rivalului sau Benny Gantz au obtinut 35 de locuri fiecare in Knesset, insa Netanyahu este favorit pentru a forma un guvern de dreapta, scrie news.ro.Jerusalem…

- "Subliniem din nou ca respingem categoric orice masuri care pot afecta suveranitatea Siriei asupra Golan", a declarat el in deschiderea summitului anual al Ligii Arabe din capitala Tunisiei. Decizia lui Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, pe care acest…

- Regele Salman al Arabiei Saudite, a carui tara este un aliat regional cheie al SUA, a respins duminica decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza dpa. "Subliniem din nou ca respingem categoric orice masuri care pot afecta suveranitatea…

- Regele Salman al Arabiei Saudite, a carui tara este un aliat regional cheie al SUA, a respins duminica decizia presedintelui Donald Trump de a recunoaste suveranitatea Israelului asupra Inaltimilor Golan, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Subliniem din nou ca respingem categoric orice masuri…

- Ministrul de externe al Siriei, Walid al-Moualem, a declarat luni ca "indiferent cati ani au trecut, faptul ca Golanul este un teritoriu sirian ocupat nu se va schimba" si a avertizat ca recunoasterea de catre Washington a suveranitatii israeliene asupra Inaltimilor Golan va izola Statele Unite,…

- Statele Unite vor începe probabil în câteva saptamâni operațiunea de retragere a trupelor americane din Siria, a declarat generalul Joseph Votel, seful Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM), care a precizat ca operațiunea depinde de situația din aceasta țara, relateaza…

- ''Care este poziția SUA in contextul actual al Brexit-ului și cum ar putea Donald Trump sa dubleze schimburile bilaterale dintre SUA si Marea Britanie? In timp ce premierul Theresa May a prezentat planul B pentru Brexit, pe care analiștii internaționali il considera foarte asemanator planului…