Alegeri Irlanda: Șase candidați pentru funcţia de preşedinte Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in Irlanda. Michael D. Higgins Michael D. Higgins (77 de ani), actualul presedinte aflat in functie incepand din 2011, este al noualea sef al statului irlandez, in luna iulie el confirmand ca doreste un al doilea mandat de sapte ani. Higgins este profesor universitar, poet si politician. El a fost membru al Partidului Laburist in perioada 1968-2011, iar in anii '90 a fost ministru al artelor, culturii si gaeltacht (zonele vorbitoare de limba gaelica), precum si membru al parlamentului…

- Patru barbati si doua femei isi disputa vineri functia de presedinte al Republicii Irlanda, seful statului urmand sa locuiasca pentru sapte ani la resedinta oficiala Aras An Uachtarain din Dublin. Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in…

