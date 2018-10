Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Leo Varadkar l-a felicitat pe Higgins intr-un mesaj pe Twitter pentru victoria in alegerile prezidentiale desfasurate vineri, in care patru barbati si doua femei si-au disputat functia suprema din Irlanda. Michael D. Higgins (77 de ani), actualul presedinte aflat in…

- Postul britanic BBC realizeaza joi o scurta prezentare a celor sase candidati la functia suprema in Irlanda. Michael D. Higgins Michael D. Higgins (77 de ani), actualul presedinte aflat in functie incepand din 2011, este al noualea sef al statului irlandez, in luna iulie el confirmand…

- Principalele mijloace de informare din provincia canadiana francofona au anuntat o victorie a CAQ, formatiune de dreapta condusa de omul de afaceri Francois Legault si care ar urma sa dispuna de majoritatea absoluta in Adunarea Nationala.Legault, 61 de ani, le-a multumit pe Twitter sustinatorilor…

- Un reprezentant al Partidului Laburist nu a exclus marti, la Congresul principalului partid britanic din opozitie la Liverpool, in nord-estul Angliei, sa puna problema ”mentinerii” Regatului Unit in Uniunea Europeana (UE) in cazul unui nou referendum, relateaza AFP.

- Un reprezentant al Partidului Laburist nu a exclus marti, la Congresul principalului partid britanic din opozitie la Liverpool, sa puna problema ”mentinerii” Regatului Unit in Uniunea Euroapeana (UE) in cazul unui nou referendum, relateaza AFP, preluata de News.ro. ”Nimeni nu exclude…

- "Depunerea unei coroane de catre Jeremy Corbyn la mormintele teroristilor care au comis masacrul de la Munchen si comparatia facuta de el intre Israel si fascisti merita o condamnare univoca din partea tuturor: (fortele de) stanga, dreapta si toate (fortele) situate intre", a notat Netanyahu intr-o…

- Indra Nooyi, CEO PepsiCo, una dintre cele mai influente femei din lumea afacerilor internationale, aflata pe locul 11 in lista Fobers a celor mai puternice femei, va parasi conducerea companiei din 3 octombrie, dupa ce a condus-o timp de 12 ani, informeaza BBC. Actiunile companiei au urcat cu 78% in…