- Viktor Orban, unul dintre cei mai controversați lideri din Europa, este cotat favorit duminica pentru un al treilea mandat de premier și pentru consolidarea in Ungaria a unui regim „iliberal” care a transformat profund aceasta țara, scrie AFP. Cum a reușit insa Orban, un fost opozant al regimului comunist,…

- Budapesta este in acest moment unul din cele mai sigure orase din Europa, fapt care s-ar putea insa schimba foarte usor daca cei care vin la vot duminica vor face o alegere gresita, a avertizat miercuri premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Orban a avertizat ca orasul ar putea deveni…

- In preajma alegerilor parlamentare din Ungaria, partidul premierului ungar Viktor Orban, Fidesz, amintește de problema fundamentala pe care votanții trebuie sa o aiba in minte, atunci cand se afla in fața urnei: migrația. Aceasta chestiune a ținut capul de afiș in Ungaria in ultimii ani, iar ministrul…

- Institutul Cervantes din Bucuresti organizeaza, pe 28 martie, la ora 19,00, o seara literara dedicata scriitorului Gabriel Garcia Marquez, pornind de la titlurile memorialistice publicate de Editura RAO de-a lungul timpului. Evenimentul prilejuieste un dialog intre Tudora Sandru Mehedinti, traducatoarea…

- Acuzațiile la adresa lui George Soros sunt departe de a se fi incheiat. Mai exact, Soros este acuzat de guvernul maghiar, prin vocea purtatorului de cuvant, ca ”cel puțin doua mii de persoane din rețeaua lui (n.r.- a lui George Soros) lucreaza impotriva primului ministru maghiar și impotriva Ungariei”.…

- Premierul ungar Viktor Orban a apreciat vineri ca tara sa 'a castigat timp' in dezbaterea privind repartizarea solicitantilor de azil intre statele membre ale Uniunii Europene pe baza unor cote obligatorii, subiect discutat joi seara de liderii statelor UE reuniti la Bruxelles in Consiliul European…

- Asa cum se stie alegerile parlamentare din Ungaria se vor desfașoara incepand cu 8 aprilie, iar in cadrul campaniei sale electorale care a inceput oficial de pe 17 februarie, premierul Viktor Orban a vizitat ieri orașul Szerencs, unde a facut cateva declaratii interesante.

- Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc este mai importanta decât criza migrației, a declarat, joi, Janos Lazar, seful de cabinet al premierului ungar Viktor Orban, la Sfântu Gheorghe. ”Cauza autonomiei Tinutului Secuiesc are o importanta mai mare pentru…

- Acesta organizeaza, la Strasbourg, pe data de 12 martie, un eveniment de sarbatorire a unui edict ce nu reprezinta, sub nicio forma, Romania, trecutul ei unitar sau perspectivele ei moderne și europene - așa considera umanista. "In urma cu 450 de ani, in ianuarie 1568, Parlamentul Transilvaniei…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Crearea unor "State Unite ale Europei" ar insemna transformarea regiunii intr-un "continent pentru imigranti incluzand o Ungarie tara de destinatie a imigrantilor", a declarat luni premierul ungar Viktor Orban, transmite MTI. Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la…

- Rusia livreaza Europei o cantitate de gaze naturale mai mare ca niciodata, pentru a satisface cererea mare provocata de frigul arctic, ceea ce scoate in evidenta dependenta continentului de vecinul sau de la rasarit, relateaza Bloomberg.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a intalnit miercuri, la Budapesta, cu omologii sai din Tadjikistan, Kargazstan si Kazahstan, informeaza MTI. Acestia au participat la intalnirea sefilor diplomatiilor din tarile grupului de la Visegrad si din Asia Centrala. Dialogul cu ministrul…

- Ungaria vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, conform prim-ministrului Viktor Orban, scrie Reuters. „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu ne protejam…

- Inițiativa fostului premier socialist Ferenc Gyurcsany de a-i priva de dreptul de vot pe maghiarii din diaspora care au primit cetațenie ungara, grație legilor regimului Viktor Orban, a inceput sa fie susținuta pe mai multe grupuri create pe Facebook. Guvernul, care se bazeaza pe voturile din diaspora,…

- Prim-ministrul ungar Viktor Orban vrea ca cel putin jumatate din cei 1.2 miliarde de euro pe care i-a cheltuit Ungaria pentru securizarea granitelor sa fie rambursati de catre Uniunea Europeana, scrie Reuters, citat de News.ro . „Am cheltuit peste un miliard de euro pentru securizarea granitelor. Nu…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Le Figaro in contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc in Ungaria in data de 18 aprilie.RFI: In perspectiva legislativelor de pe 18 aprilie din Ungaria, cotidianul Le Figaro constata ca premierul…

- Ungaria doreste ca macar jumatate din suma de peste un miliard de euro pe care a cheltuit-o pentru protejarea frontierelor sale in fata valului de migranti sa-i fie rambursata de Uniunea Europeana si va propune blocului comunitar o procedura prin care sa fie consolidat rolul parlamentelor nationale,…

- In octombrie un grup de ganditori conservatori respectati de pe intreg continentul a publicat un manifest intitulat "O Europa in care putem sa credem". Din multe puncte de vedere este un document profund, frumos scris, o mixtura retorica intre discursul miscarilor de eliberare nationala din zilele de…

- Comisarul Corina Crețu a aprobat o finanțare europeana de 1,3 miliarde euro pentru modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar Curtici-Constanța 1,3 miliarde de euro din Fondul de coeziune vor fi investite in modernizarea unei secțiuni din coridorul feroviar ce leaga localitatea Curtici, aflata…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie.Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii…

- Orban a avertizat ca aproximativ 60 de milioane de persoane, potrivit unei evaluari a NATO, se pregatesc sa migreze catre Europa pana in 2020.Majoritatea imigrantilor ar proveni din tari musulmane si ar forma "o majoritate musulmana clara in metropolele Europei". "Londra nu va fi exceptia,…

- Premierul maghiar Viktor Orban si-a intensificat declaratiile acuzatoare la adresa Uniunii Europene si a institutiilor internationale in apropierea alegerilor parlamentare din Ungaria programate pentru luna aprilie. Oficialul de la Budapesta a sustinut in discursul anual despre starea natiunii ca "norii…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat duminica, în cadrul unui discurs de aproape o ora la Budapesta, ca imigratia "a proiectat o umbra asupra Europei" si a subliniat ca guvernul sau va lupta împotriva implementarii asa-numitului

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a amenintat ca va inchide organizatiile neguvernamentale care apara drepturile refugiatilor si ale solicitantilor de azil, relateaza dpa. "Daca nu vor sa isi opreasca activitatile periculoase, pur si simplu le vom expulza de pe teritoriul…

- Premierul conservator al Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminica, intr-un discurs in care a facut bilantul perioadei de cand se afla la putere, inceputa in 2010, ca 'nu ne-am incheiat inca munca' si 'mai avem multe de facut', dar si ca politica din tara sa a scapat de 'euro-bla-bla', de 'liberalismul…

- Guvernul de la Budapesta a inaintat marti in parlament un proiect de lege prin care ministrul de interne ar primi dreptul sa interzica organizatiile neguvernamentale (ONG-uri) care sprijina imigratia si care ar reprezenta 'un risc de securitate nationala'. Proiectul face parte din eforturile…

- ''Nicio tara nu poate fi independenta in absenta unei prese nationale. Nicio tara nu poate fi independenta daca ea poate fi santajata prin mijloace financiare'', a spus Orban intr-o intalnire cu parlamentarii formatiunilor Fidesz si KDNP, desfasurata la Visegrad, in nordul Ungariei.Din…

- Partidul Fidesz, care a castigat ultimele alegeri din Ungaria pentru ca si-a concentrat campania pe reducerea preturilor utilitatilor, este in prezent intr-o disputa pre-electorala cu grupul energetic german E.ON, care ofera gaze naturale la preturi mai mici decat compania de stat. EON SE,…

- Stoltenberg a afirmat ca le-a cerut Ungariei si Ucrainei 'sa gaseasca o solutie si un echilibru' in legatura legea ucraineana a educatiei, prin care se restrictioneaza invatamantul in limbile minoritatilor etnice, act normativ caruia Budapesta i se opune ferm.''NATO va continua sa lucreze…

- In cadrul unei adunari generale a orașelor cu statut de reședința de județ, Viktor Orban a declarat ca Europa nu poate avea succes fara state prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa cunoasca noțiunea de prosperitate.

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, considera ca Uniunea Europeana ar trebui sa depuna mai mult efort pentru a integra tarile balcanice si a adaugat ca Ungaria doreste sa accelereze procesul de aderare al Serbiei, informeaza Reuters.

- Europa nu poate avea succes fara state natiuni prospere, iar orasele au nevoie de sate de succes si familii care sa prospere, a declarat joi premierul ungar Viktor Orban la o adunare generala a oraselor cu statut de resedinta de judet la Veszprem, in vestul Ungariei, relateaza agentia de presa MTI.…

- 'Exista o cultura si un mod de viata crestine pe care noi am vrea sa le protejam', a afirmat Orban intr-o conferinta de presa, subliniind nevoia de a pastra identitatea si fundamentele crestine ale Europei. De asemenea, a mai spus Orban, regimul Schengen poate fi protejat 'daca vrem sa…

- 'Am observat in ultimii ani tensiuni crescande in interiorul UE, in special din cauza crizei migratiei. In acest context, proiectul nostru ambitios in Austria este de a construi punti cu tarile grupului de la Visegrad', a anuntat Kurz la o conferinta de presa cu premierul ungar.Declaratia…

- Mii de elevi si studenti din Ungaria au manifestat vineri în fata parlamentului de la Budapesta pentru a cere reformarea sistemului de educatie, despre care spun ca nu îi pregateste pentru viata din secolul 21, relateaza Reuters. Tinerii au spus ca sistemul este concentrat…

- Tarile respective fac parte din cele 23 de state care depasesc limitele de emisii fixate in Uniunea Europeana pentru dioxidul de azot sau particulele fine (PM10), poluanti legati mai ales de circulatia rutiera si care sunt periculosi pentru sanatate. Executivul comunitar a decis sa-i convoace…

- Ambasada Romaniei la Budapesta a fost vandalizata, duminica, dupa ce mai multi membrii din Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei cu steagul secuiesc. MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a…

- `Un nou gest provocator și agresiv la adresa Romaniei: in noaptea de 12 spre 13 ianuarie 2018, extremiștii unguri din ,,Mișcarea celor 64 de Comitate" din Ungaria, au acoperit emblema Ambasadei Romaniei de la Budapesta cu insemnul secuiesc. Nadajduiesc ca autoritațile Romaniei sa nu ramana intr-o…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Ungurii au respins unanim asa-numitul "plan Soros" de relocare a migrantilor in Uniunea Europeana pe baza unui sistem de cote obligatorii, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al guvernului de la Budapesta, citand rezultatele finale ale sondajului "Consultare Nationala", informeaza MTI. In…

- "Unele dintre acestea ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor mai mari cu care v-ati confruntat pe teritoriul Europei sau chiar mai rau, deoarece ele implicau aviatia civila", a afirmat el, enuntand contributiilor Israelului la Alianta Nord-Atlantica.Totusi, Netanyahu nu a oferit…

- Oficiul de Stat pentru Audit (ASZ) din Ungaria a amendat principalul partid nationalist de opozitie, Jobbik, cu 331,66 milioane de forinti (1,29 milioane de dolari) pentru o campanie publicitara antiguvernamentala finantata de un adversar bogat al prim-ministrului Viktor Orban, relateaza luni Reuters.…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc în Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici în cautarea unei vieti mai bune, într-un interviu publicat luni…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat ca nici guvernul sau si nici el nu-i considera pe musulmanii care sosesc in Europa drept refugiati musulmani, ci o "forta invadatoare musulmana", migranti economici in cautarea unei vieti mai bune, intr-un interviu publicat luni de ziarul german Bild, citat…