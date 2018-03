Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat ca tara sa va bloca participarea presedintelui ucrainean, Petro Porosenko, la summitul din vara al NATO, daca Kiev nu va renunta la legea scandaloasa privind educatia, care incalca drepturile minioritatilor nationale, potrivit Rador.

- Ministrul de externe ungar Peter Szijjarto a transmis un comunicat prin care cere autoritaților romane sa nu amendeze maghiarii pentru celebrarea sarbatorii naționale. Citeste si: ALERTA - Romania e SUB APE: Noi coduri PORTOCALII si GALBENE de inundatii. Care sunt zonele afectate / HARTA…

- Ungaria va sustine doar o pozitie a Uniunii Europene care subliniaza faptul ca imigratia este un proces periculos, care trebuie oprit, a declarat miercuri ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, relateaza agentia MTI.

- Ungaria doreste sa-si coordoneze politica privind refugiatii cu Austria si Italia, dupa victoria in alegerile legislative din cele doua tari a partidelor anti-imigratie, extinzand astfel o alianta de state europene axata pe securitatea interna, relateaza Reuters. Ministrul de externe ungar Peter…

- Ungaria incearca sa construiasca relatii ”civilizate” pe baza de ”respect reciproc” cu Romania, dar masuri precum recenta interzicere a intrarii unui cetatean ungar, oficial al Consiliului National Secuiesc, in aceasta tara ”nu va ajuta la acest proces”, a declarat sambata ministrul de externe ungar…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Ministrul ungar de externe Peter Szijjarto s-a intalnit miercuri, la Budapesta, cu omologii sai din Tadjikistan, Kargazstan si Kazahstan, informeaza MTI. Acestia au participat la intalnirea sefilor diplomatiilor din tarile grupului de la Visegrad si din Asia Centrala. Dialogul cu ministrul…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe al Ungariei, a solicitat, luni, demisia lui Zeid Ra'ad Al-Hussein, Inaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului, dupa ce acesta a afirmat ca premierul Ungariei, Viktor Orban, are o atitudine xenofoba si rasista, relateaza Politico.eu.

- "Este meritul politicii promovate de premierul Ungariei, Viktor Orban, ca a indreptat atentia tuturor asupra necesitatii apararii frontierelor Schengen", a declarat ministrul ceh de externe, Martin Stropnicky. Raspunzand la intrebarea privind situatia Ungariei premergator adoptarii unei pozitii ferme…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a cerut luni demisia Inaltului comisar al ONU pentru drepturile omului, Zeid Ra'ad Al-Hussein, dupa ce acesta l-a acuzat pe premierul ungar Viktor Orban de xenofobie si rasism, relateaza AFP.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, i-a raspuns omologului luxemburghez Jean Asselborn, care a spus ca Viktor Orban este „dictator”. Replica data de oficialul de la Budapesta a fost: „E un idiot!”.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat joi ca raportul intocmit de organizatia Transparency International privind perceptia gradului de coruptie in sistemul public este un "atac fara precedent" asupra tarilor care se impotrivesc migratiei ilegale, relateaza agentia MTI.

- Majoritatea statelor membre ale ONU sunt fie tari de origine ale migrantilor, fie tari de tranzit, prin urmare ele au interesul ca migratia sa nu fie oprita, ci organizata, si sustin un pachet in acest sens aflat in prezent in dezbatere in cadru ONU, a declarat miercuri la Budapesta ministrul ungar…

- Șeful diplomației de la Budapesta a spus despre ministrul luxemburghez al afacerilor externe, Jean Asselborn, ca este "un idiot care uraște Ungaria și joaca dupa cum ii canta Soros", potrivit agenției ungare MTI. Știrea MTI a fost postata chiar pe site-ul Guvernul ungar, versiunea in limba engleza,…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, a declarat luni ca omologul sau luxemburghez Jean Asselborn „uraste Ungaria” si este un „politician pro-imigratie”, dupa ce Asselborn a cerut activarea Articolului 7 din Tratatul Uniunii Europene in cazul Ungariei, relateaza agentia MTI.

- Ministrul luxemburghez de externe, Jean Asselborn, "uraste Ungaria", a declarat luni omologul sau ungar Peter Szijjarto, relateaza MTI. Intr-un comunicat, Peter Szijjarto l-a numit pe Asselborn un "politician promigratie" si a insistat ca omologul sau luxemburghez "ii canta in struna lui George Soros".…

- USR sustine ca liderii PSD si ALDE, Liviu Dragnea si, respectiv, Calin Popescu Tariceanu, sunt dispusi sa vanda in mod netransparent resursele de gaz ale Romaniei pentru a cumpara favorurile si sprijinul lui Viktor Orban in lupta lor impotriva justitiei.”Chiar daca ministrul Melescanu a negat…

- Ungaria face apel la Ucraina sa suspende aplicarea legii educatiei pana cand se va ajunge la un acord cu privire la detaliile acesteia referitor la maghiarii din Transcarpatia, a declarat vineri ministrul ungar de externe Peter Szijjarto, citat de MTI. Drepturile minoritatilor reprezinta un aspect-cheie…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat, marti, ca protejarea granitelor externe reprezinta cea mai grea sarcina a Uniunii Europene, adaugand ca Blocul comunitar va trebui sa se confrunte cu noi provocari, relateaza agentia MTI.

- Ungaria si Polonia îsi mentin pozitia si nu vor accepta imigranti si acuza presiunile lansarte de Uniunea Europeana, a declarat joi ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, dupa întrevederea cu ministrul polonez de Interne, relateaza agentia MTI,

- Ministrul roman de externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar, Peter Szijjarto, au abordat, in timpul discutiilor de la inceputul saptamanii, exclusiv teme "cunoscute deja public", iar in acest cadru nu a fost semnat "niciun acord" privind tema energiei, precizeaza MAE.Melescanu a avut…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, la DCNews, referitor la intrevederea cu omologul sau ungar, Peter Szijjarto, ca nu a semnat niciun acord cu acesta si ca a convenit cu oficialul ungar ca discutiile Romania-Ungaria "trebuie sa se concentreze cu precadere pe ceea ce este baza…

- „Mi-a transmis (ministrul ungar de Externe - n.r.) invitatia premierului Orban, in calitate de presedinte de partid, sa ne vedem ca presedinti de partide si i-am spus ca o sa-i transmit azi, maine, care ar fi cateva date posibile, sa aprofundam temele de discutie", a declarat Liviu Dragnea. Liviu…

- Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020, in conformitate cu acordul semnat luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu, informeaza agentia ungara de presa MTI, informeaza Agerpres.Potrivit…

- Ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, si omologul sau ungar Peter Szijjarto au convenit, luni, in privinta dezvoltarii unei linii de cale ferata de mare viteza intre Cluj-Napoca si Budapesta, a anuntat ministrul ungar de Externe, relateaza agentia MTI, potrivit Mediafax.

- Cooperarea romano-maghiara poate aduce un progres istoric in domeniul securitatii energetice a Ungariei, a declarat Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei, luni, la Bucuresti, dupa intrevederea cu Teodor Melescanu, seful diplomatiei romane. conform MTI. Partile…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Presedintele Senatului Romaniei a avut o intrevedere, ieri, 5 februarie 2018, cu Peter Szijjarto, ministrul afacerilor externe si comertului exterior al Ungariei. In cadrul dialogului cu oficialul ungar, Calin Popescu-Tariceanu a pus accentul pe dimensiunea economica și strategica a cooperarii bilaterale…

- ''Suntem angajati in consolidarea si aprofundarea relatiei bilaterale, in baza Parteneriatului Strategic romano-ungar. (...) Suntem interesati de aprofundarea cooperarii sectoriale, in baza proiectelor realizate sau in curs de derulare, indeosebi in domenii precum energia sau infrastructura, precum…

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, si ministrul roman de Externe, Teodor Melescanu, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI. In baza acestei intelegeri, semnata la Bucuresti, Romania va indeplini conditiile tehnice necesare pentru…

- Ministrul de Externe al Coreei de Nord a avertizat, vineri, ca in cazul in care Statele Unite vor relua exercitiile militare din regiune dupa Olimpiada de Iarna de la Pyeongchang, atunci Phenianul va reactiona, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Ungaria ar putea iesi din discutiile de la ONU privind un pact pentru imigratie din cauza tonului pro-migrare care ameninta interesele de securitate ale Ungariei, a declarat ministrul de Externe ungar, Reuters, scrie news.ro.„ONU doreste sa creeze un pact care va incuraja migratia, noi avem…

- Un nou scandal imens la nivel international provocat de Ungaria. Anuntul a fost facut de seful diplomatiei maghiare, Peter Szijjarto. Ungaria nu va facilita organizarea unui summit Ucraina – NATO, la nivelul miniștrilor Apararii, a anunțat șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto. Decizia este motivata…

- Peter Szijjarto, ministrul de Externe de la Budapesta, a declarat, marti, ca Ungaria s-a straduit mereu sa aiba o relatie bazata pe respect reciproc cu Romania, in interesul comunitatii maghiare care traieste in Romania, relateaza agentia MTI.

- Pe masura ce se apropie alegerile parlamentare din Ungaria, se inmultesc si actiunile provocatoare la adresa Romanei. In noaptea de 12 spre 13 ianuarie, extremisti unguri din Miscarea Miscarea „Celor 64 de Comitate” au acoperit emblema ambasadei tarii noastre de la Budapesta cu steagul secuiesc. Ieri,…

- Activiștii maghiari au acoperit emblema ambasadei de la Budapesta cu steagul secuiesc, iar MAE susține ca scopul este de defaimare a simbolurilor nationale. ”Ministerul Afacerilor Externe îsi manifesta preocuparea fata de atitudinea provocatoare a Miscarii…

- Ministrul ungar de Externe, Peter Szijjarto, considera ca declaratia premierului Mihai Tudose privind autonomia Tinutului Secuiesc este absolut inacceptabila, nedemna de valorile europene si de secolul XXI. El a anuntat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca in urma afirmatiilor premierului…

- Recentele remarci al premierului roman Mihai Tudose cu privire la eforturile de autonomie ale etnicilor maghiari sunt "complet inacceptabile si incompatibile cu valorile europene si cu secolul al XXI-lea", a declarat vineri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, citat de MTI.Ambasadorul…

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a respins criticile liderului social-democrat german Martin Schulz la adresa premierului Viktor Orban si a politicii sale privind migratia, precizand ca acuzatiile lui Schulz sunt nefondate, relateaza agentia vineri MTI. Intr-un interviu acordat…