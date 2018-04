Stiri pe aceeasi tema

- Partidul "Miscarea România Împreuna" va participa la toate alegerile, începând cu cele europarlamentare, a declarat vineri fostul premier Dacian Ciolos, adaugând ca formațiunea sa va colabora cu cei

- Persoanele care dispun si de cetatenie maghiara dar nu sunt rezidenti in Ungaria au inceput procedura de votare prin corespondenta pentru alegerile parlamentare programate in tara vecina pe 8 aprilie.

- Partidul lui Ferenc Gyurcsany a publicat pe pagina sa de socializare o inregistrare video, realizata la Cluj-Napoca, la care a fost adaugat si un comentariu, potrivit caruia Conventia Democratica (DK) este singurul partid care ar abroga dreptul la vot al alegatorilor maghiari de dincolo de granitele…

- Acuzațiile la adresa lui George Soros sunt departe de a se fi incheiat. Mai exact, Soros este acuzat de guvernul maghiar, prin vocea purtatorului de cuvant, ca ”cel puțin doua mii de persoane din rețeaua lui (n.r.- a lui George Soros) lucreaza impotriva primului ministru maghiar și impotriva Ungariei”.…

- Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas Sandor, care este si presedintele Consiliului…

- Sfantu Gheorghe, 19 mar /Agerpres/ - Presedintele UDMR Covasna, Tamas Sandor si-a exprimat, luni, sustinerea pentru FIDESZ, partidul de guvernamant din Ungaria condus de premierul Viktor Orban, in contextul alegerilor parlamentare ce vor avea loc pe data de 8 aprilie in tara vecina. Tamas…

- Liderul partidului extremist ungar Jobbik, Gabor Vona, a anuntat marti ca, in cazul in care formatiunea sa politica va castiga alegerile parlamentare din 8 aprilie, va crea o agentie anticoruptie pe modelul Directiei Nationale Anticoruptie din Romania (DNA), va numi un nou procuror-general si va abroga…

- Liderul „Partidului Nostru”, Renato Usatii, a indemnat toate partidele de opozitie sa boicoteze alegerile parlamentare din acest an, deoarece formatiunile politice respective nu ar avea sanse electorale in conditiile sistemului mixt de vot.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca liberalii trebuie le faca opozitie social-democratilor, "dand cu parul" in alesii locali ai PSD iar cine nu are puterea sa o faca trebuie sa abandoneze si sa lase locul altcuiva. "Sunt un om bland, iubesc oamenii, intotdeauna am preferat in actiunea…

- In opinia lui Gabor Vona, miza reala a alegerilor parlamentare ungare din 8 aprilie este daca Ungaria va fi sau nu o tara de emigranti. "Daca actualul guvern ramane, este foarte probabil ca Ungaria sa fie parasita de alte sute de mii de persoane. Astazi, in Ungaria, Jobbik reprezinta speranta ca acest…

- Succesul formatiunilor de extrema-dreapta si antisistem la alegerile legislative desfasurate duminica in Italia este consecinta esecului Uniunii Europene de a-si reforma sistemul de azil, ceea ce a lasat pe umerii Italiei cea mai mare parte a poverii gestionarii afluxului masiv de migranti a caror…

- Cele mai mari șanse pentru formarea viitorului guvern le are coaliția de centru – dreapta condusa de fostul premier Silvio Berlusconi (81 de ani), care insumeaza aproximativ 35% din opțiunile electoratului (225-265 de locuri) – sub pragul de 40-45% din voturi (316 locuri in parlament), necesar pentru…

- In plina criza a coaliției de guvernare din Israel, un sondaj arata care ar fi configurația politica a parlamentului (Knesset) in cazul organizarii de alegeri anticipate.Amenințat de partenerii de coaliție cu forțarea unor alegeri anticipate, partidul lui Netanyahu, Likud, ar caștiga 29 de…

- Coalitia de dreapta a lui Silvio Berlusconi, din care face parte si partidul de extrema dreapta Liga Nordului, este marea favorita la alegerile parlamentare din Italia, care au loc duminica. La 81 de ani, Silvio Berlusconi ar putea reintra in scena, fara a putea candida, insa, la functia de premier,…

- Prim-ministrul ungar, Viktor Orban, a declarat vineri ca partidele de opozitie s-ar putea coaliza pentru a incerca sa inlature de la putere partidul sau, Fidesz, in cadrul alegerilor din 8 aprilie. Astfel, spune Orban, Ungaria se va transforma intr-un refugiu pentru migranti. Declaratiile vin dupa ce…

- Vicepresedintele Autoritatii Electorale Permanente Marian Muhulet a declarat, miercuri, la o dezbatere organizata de USR, ca votul prin corespondenta implementat in Romania la alegerile parlamentare din 2016 a fost un succes, mentionand ca, din punct de vedere tehnic, acest sistem poate fi implementat…

- Alegerile locale din orașul ungar Hodmezövásárhely au fost câștigate surprinzator de un candidat comun al opoziției. Este un scrutin-test înainte de alegerile parlamentare.

- Partidul aflat la putere in Ungaria, Fidesz, a suferit o infrangere surprinzatoare in cadrul unor alegeri speciale in orasul Hodmezovasarhely. Rezultatul negativ vine chiar cu cateva saptamani inaintea alegerilor parlamentare, scrie The Guardian conform News.ro . viktor Orban va candida din partea Fidesz…

- Adus la FRF de Razvan Burleanu toamna trecuta, Adrian Mutu a comentat lupta pentru președinția FRF dintre actualul șef și principalul contracandidat, Ionuț Lupescu, "Nu am venit la FRF doar pentru a ajuta aceasta echipa in acest an electoral, am venit ci și pentru a-l ajuta pe Cosmin Contra, in care…

- Liga Nordului, partidul de extrema dreapta din Italia, a promis ca va introduce deportarea in masa a solicitantilor de azil, ca parte a unei reforme radicale a politicilor de migratie, daca va castiga alegerile de luna viitoare, scrie The Guardian .

- Ion Craciunescu a anunțat ca emigreaza, daca Razvan Burleanu caștiga alegerile de la FRF. Fostul arbitru Ion Craciunescu, 67 de ani, a declarat ca va parasi definitiv Romania, in cazul in care Burleanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. ”Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu…

- Fostul arbitru Ion Craciunescu a facut o dezvaluire importanta in aceasta seara. Acesta a declarat ca va parasi definitiv Romania in cazul in care Burelanu caștiga un nou manadat la președinția FRF. "Am luat o decizie importanta. In cazul in care Burleanu caștiga alegerile, plec din țara, plec in America…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat, marti, raport de respingere pentru initiativele legislative ale PNL referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interzicerea persoanelor care au suferit condamnari penale definitive de a candida la alegerile parlamentare. …

- Primarul de Balti, Renato Usatii, a anuntat luni, 12 februarie, ca in cateva zile isi va depune demisia din functie. Acesta sustine ca a luat decizia respectiva dupa ce activitatea municipalitatii a fost blocata la comanda liderului PDM, Vlad Plahotniuc, prin faptul ca mai multi functionari publici…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca prin ultima decizie luata de Organizatia Judeteana social-democrata din Iasi, aceea de a-l exclude pe Mihai Chirica din partid, „PSD inceteaza sa mai fie PSD”, ci se transforma in „partidul lui Dragnea”. Acesta a mai declarat ca PSD nu va mai putea castiga…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan sustine ca daca primarul de Iasi Mihai Chirica va fi exclus din PSD, atunci partidul renunta definitiv la orice sansa de a mai castiga Primaria Iasi in 2020, precizand ca plecarea lui Chirica din partid deschide mai multe scenarii, toate defavorabile social-democratilor.Catalin…

- Președintele Parlamentului de la Chișinau Andrian Candu a apreciat ca alegerile parlamentare vor avea loc cel mai probabil la sfârsitul lunii noiembrie, atunci când va expira mandatul actualului Parlament. Vorbind la televiziunea publica, Candu a mai spus ca data alegerilor va…

- In plina campanie electorala, Vladimir Putin face glume pe seama alegerilor prezidențiale rusești din 18 martie, curent. Acesta a declarat in cadrul unei vizite la o uizna de tractoare, ca daca nu caștica alegerile din 18 martie, va merge sa munceasca in calitate de tractorist.

- Analistul politic Anatol Țaranu afirma ca dupa alegerile parlamentare din acest an, Partidul Democrat din Moldova și Partidul Socialiștilor ar putea face coaliție pentru guvernare, deși actualmente cele doua partide se afla in opoziție de viziuni, unul fiind partid care se declara pro-european și altul…

- Inspectia Judiciara a trimis o scrisoare Comisiei parlamentare de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009, in care solicita documentatia legata de corespondenta purtata de comisie cu procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi.

- Fostul purtator de cuvant al Guvernului Ponta, Mirel Palada, pune mișcarile de protest in oglinda, imaginand o situație in care PSD ar fi in opoziție, intr-o incercare de a acuza ipocrizia manifestanților.

- Igor Dodon nu exclude faptul ca ar putea fi primul pe lista electorala a Partidului Socialistilor la alegerile parlamentare de anul curent. Declaratia a fost facuta de seful statului in cadrul emisiunii „Important” de la postul de televiziune TVC21, transmite IPN.

- Liderul principalei formatiuni de opozitie din Ungaria, Jobbik (nationalist radical) a acuzat marti guvernul ungar ca a indus in eroare opinia publica in legatura cu migratia. Gabor Vona a lansat aceasta acuzatie dupa ce secretarul de stat adjunct Kristof Altusz a afirmat, citat intr-un ziar maltez,…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a anuntat vineri, la finalul Comitetului Executiv ca alegerile pentru postul de presedinte al FRF vor avea loc la 18 aprilie.IMPORTANT - ANUNȚ PENTRU TOȚI CITITORII “Alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal vor…

- "Alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal vor avea loc pe 18 aprilie 2018. E prima oara cand se face anuntul de organizare a alegerilor cu mai bine de 90 de zile inainte, astfel ca fiecare candidat sa-si poata face campania. Aceasta propunere a venit la solicitarea membrilor Comitetului…

- La nivelul întregii populatii a Ungariei, doar 20% sunt de acord ca maghiarii din afara granitelor tarii sa participe la alegerile parlamentare din Ungaria, care vor avea loc pe 8 aprilie, rezulta din datele sondajului de opinie realizat de Institutul Republikon, la solicitarea portalului 24.hu,…

- Alegerile parlamentare din Ungaria au fost stabilite pentru 8 aprilie a anunțat președintele Janos Ader. Data a fost stabilita in ziua in care se aniverseaza 28 de ani de la primele alegeri de dupa perioada comunista, scrie The Associated Press. Primul ministru Viktor Orban va incerca sa obțina al treilea…

- Liviu Dragnea ar avea sanse mari sa castige alegerile prezidentiale, in opinia presedintelui executiv al PSD, Niculae Badalau. Potrivit acestuia, problemele penale ale liderului de partid nu reprezinta o piedica in a candida. „La functia de presedinte poate candida oricine. Are sanse. Asa cum a castigat…

- Președintele Igor Dodon a comentat decizia Curții Constituționale care a stabilit interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova in cazul promulgarii Legii cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova

- Fostul vicepreședinte al LPF și fundaș roman Alexandru Boc (71) de ani o vede pe FCSB campioana in 2018. De asemenea e convins ca Burleanu va caștiga alegerile și ca vor disparea mulți jucatori straini in Liga 1. "In primul rand va fi foarte important de cine va fi președinte al FRF. Eu cred ca va caștiga…