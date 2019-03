Stiri pe aceeasi tema

- Principalii trei candidati prezidentiali in scrutinul din Ucraina au votat duminica, in ceea ce se anticipeaza ca va fi o cursa stransa, relateaza dpapotrivit mediafax. Presedintele la final de mandat Petro Porosenko, care a venit la putere in urma revolutiei prooccidentale din urma cu cinci ani,…

- Presedintele în exercitiu al Ucrainei, Petro Porosenko, nu are sanse sa câștige alegerile prezidentiale daca în turul al doilea îl va avea contracandidat pe comediantul Vladimir Zelenski - titreaza, marti, agentia de presa UNIAN, citând un sondaj de opinie realizat de Institutul…

- Actorul de comedie Volodimir Zelenski isi mareste avansul fata de principalii sai contracandidati in cursa pentru alegerile prezidentiale care se vor desfasura la 31 martie in Ucraina, potrivit unui nou sondaj de opinie dat publicitatii luni, citat de Reuters. Conform sondajului realizat…

- Iulia Timosenko, printre favoritii cursei prezidentiale din Ucraina, l-a acuzat vineri de frauda pe rivalul ei, presedintele in exercitiu Petro Porosenko, amplificand tensiunile cu mai putin de o luna inainte de primul tur al unui scrutin ce se anunta imprevizibil, informeaza AFP. Fosta premier, Iulia…

- Cu un numar record de candidati si un actor de comedie care de acum se situeaza in fruntea sondajelor, competitia electorala din Ucraina se anunta dura pentru presedintele Petro Porosenko, cu mai putin de doua luni inaintea primului tur al alegerilor prezidentiale, al caror scor pare extrem de incert,…

- "Sentimentul profundei responsabilitati fata de tara, fata de contemporanii nostri, fata de generatiile trecute si viitoare m-a convins sa candidez din nou la presedintie”, a declarat seful statului in exercitiu in fata unor mii de sustinatori adunati la Kiev. Petro Porosenko a declarat ca…

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a anunțat marți ca intenționeaza sa candideze la scrutinul prezidențial din 31 martie, afirmând ca Ucraina trebuie sa continue eforturile de integrare în Uniunea Europeana și NATO, informeaza Mediafax citând Associated Press."Trebuie…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko si-a facut publica marti intentia de a candida pentru un nou mandat la alegerile prezidentiale din 31 martie, promitand sa lanseze procesul de aderare a tarii sale la Uniunea Europeana (UE) si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), informeaza…